Mehmet Demirkol: Arda futbolcu olarak dönecekse, bu daha doğru olur

Mehmet Demirkol, beINSPORTS'ta yayınlanan beIN Manşet adlı programda spor gündemine dair çarpıcı yorumlarda bulundu. MEHMET DEMİRKOL'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE: "Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın gelecek sezonda olmayacağı yönündeki haberler teyide muhtaç olmakla birlikte bu haberin doğru olduğuna dair kulağımıza gelenler var. Sebep nedir, salt bir değişiklik çabası mı? Bir arkadaşım 'Ekibini değiştirmezsen, seni değiştirirler' demişti. Böyle bir durum mudur? Hakikaten karışık. Tekrar ediyorum teyide muhtaç. Ama 'Hayır, doğru deği' denmiyor." "Kadroların yerlileştirilmesi söz konusu. Galatasaray 'ın, bu yönde de çalışmaları var. Diğer taraftan yabancılara daha iyi ulaşmak açısından yabancı bir yardımcıya ihtiyacı olabilir. Taffarel, bu konuda çok yardımcı oluyordu." "ARDA FUTBOLCU OLARAK MI ANTRENÖR OLARAK MI GELECEK?" "İçinde bulunduğumuz dönemde futbol oynanacak mı, ne zaman oynanacak belli değilken, şöyle-böyle olacak diye plan içine girmek ne kadar doğru, bilmiyorum. Yarın bir gün Arda, Semih gelecek, hangi pozisyona gelecek? Futbolcu mu, antrenör olacak mı gelecek? Hasan Şaş ve Ümit Davala, altyapılara mı gidecek, tamamen ayrılacaklar mı? Planlama yapmak çok zor."

"Mustafa Cengiz'in, Arda Turan konusundaki açıklaması çok netti. 'Bu gün-yarın-öbür gün gündemimizde yok' dedi. İkna oldu demek ki, değişti fikir. Gönül isterdi ki, Arda kalibresinde bir futbolcu bu sezon oynadığı oyunla Galatasaray'a dönmeyi hak etsin. Kimsenin söyleyecek bir lafı kalmasın, eğer Arda futbolcu olarak dönecekse. Bu daha doğru olurdu." "Fransa diyor ki 'Ligi oynatmayacağım.' PSG, Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak peki? Katar'da mı, Almanya'da mı oynayacak? Nerede oynayacak? Fransa Futbol Federasyonu, 'Oynayabilirsin.' diyecek mi? Fransa'nın kararından sonra UEFA'nın, 'Ağustos'a kadar Şampiyonlar Ligi'ni bitirin' çağrısı pek işlemeyebilir. Hızlı kararlar vermenin pek bir manası yok. Başlatılabileceği zaman ligi başlatırsın. Acele ne, anlamıyorum. Harcanmış olan emeği neden yok sayıyorsun? Bunu anlamış değilim." "İlk yapacağımız şey, her şeyi dondurmak. İptal etmek veya indirim yapmak değil. Global bir kriz, sadece futbolun yaşadığı bir şey değil. 'Ne yapalım, Lens de bu parayı alacak.' yok. Kusura bakmasın, alamayacak. Kim evine ekmek götüremeyecekse, önce onu ayakta tutacaksın. Futbolda da o. Çünkü futbol 20 kişinin var olduğu bir sektör değil ki. 1 milyon kişiyi ucundan kenarından etkileyen, kocaman bir sektör. Ayakta tutmamız gereken, çimci, masör, aşcı... Bunları önce ayakta tutacaksın. 3 milyon euro kazanan adamın maaşı 6 ay ertelenebilir, sorun yok orada. Lens'in veya Vida'nın maaşı değil, Ümraniye'deki çimcinin, aşçının maaşı ödenmeli. Önemli olan o."

"BU ARA EN ÇOK ONLARA YARADI" "Bu ara en çok kime yaradı?' dersen, Fenerbahçe derim. Ersun Yanal'ın görevi bırakıp gitmesindeki detaylar konuşulacaktı. Her şey kapandı. Bu ligde kendi takımını en son kim bırakır?' diye sorsan, Fatih Terim ve Ersun Yanal akla gelirdi. Ersun Yanal, bıraktı, gitti. Bunun sebeplerini, tüm taraflarını doğru düşünüp, sakinleşip, yeni bir plan yapmak için çok doğru bir şey oldu Fenerbahçe adına. Fenerbahçe açısından soğukkanlı düşünmek için daha doğru bir ortam olamazdı. O yüzden, geç kalınmış bir şey yok. "

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