Mehmet Demirkol'da Arda Turan'a Burak Yılmaz benzetmesi

BeIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği haberleriyle ilgili konuştu.

"ARDA'NIN GALATASARAY'DA OLMASINI BİR ZARARI VAR MI?"

"Yine form geçici, kalite kalıcıdır sözüne geliyoruz. Arda, Galatasaray'da form yakalarsa iş yapabilir. Arda, Başakşehir'de gümbür gümbür oynarken Galatasaray'a gelse insanları tatmin edebilir. En kötü senaryoyu düşünelim; Arda hiç hazır değil diyelim... Çalışacak, çabalayacak. Arda'nın Galatasaray'da olmasının bir zararı var mı? Gelip takımla birlikte toparlanacağı düşünülüyor belki de. "

"SAHADAKİ PERFORMANSI İLE İKNA ETMESİ LAZIM"

"Bu kavga ülke kamuoyunu çok meşgul etti. İnsanların Milli Takım bağları gevşedi. Her iki tarafın da konuya açıklık getirmesi ve Bilal Meşe'den de bir özür dilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Arda'nın sahadaki performansıyla insanları ikna etmesi lazım. Burak'a Beşiktaş taraftarı karşı değil miydi? Burak, sahada çıktı ve işini yaptı. Burak kötü oynarsa yine eleştirilir. Her şey sahadır ve iki maça bakar."

"MARİANO'DA SORUN YOK"

"Galatasaray'da devre arasında istenilen değişiklik yapılmazsa oyuncular hangi ruhla sahada olacak? Belki de Arda o anda takımı toparlamak için isteniliyor. Nzonzi zaten gitti. Galatasaray'da sorun merkez. Merkezle bağlantısı olan Luyindama sakat, Seri olmuyor, Nzonzi olmuyor. Mariano'da sorun yok, merkezi sağlam tutarsan Mariano uçar. "



