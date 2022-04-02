MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Demirkol'dan şok eden gömülme itirafı: "Yakılıp havaya savrulalım"

Mehmet Demirkol'dan şok eden gömülme itirafı: "Yakılıp havaya savrulalım"

02.04.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Demirkol, katıldığı bir YouTube programında Zeynep Ocak'ın "Cenazene tahmini kaç kişi gelir?" sorusuna kahkaha atarak "Sıfır" yanıtını veren Mehmet Demirkol, "Benimkine kimse gelmesin. Bu konuda da artık bir yardımcı olalım. Yakılıp havaya savrulalım, mecbur muyuz gömülmeye ya!" dedi.

Mehmet Demirkol'dan şok eden gömülme itirafı: "Yakılıp havaya savrulalım"

Mehmet Demirkol, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Zeynep Ocak'ın sorularını yanıtlayan futbol yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Zeynep Ocak'ın "Sosyal medya linci yedin mi?" sorusunu da yanıtlayan Demirkol'un sözleri izleyenleri gülümsetti.

Mehmet Demirkol'dan o soru şaşırtan yanıt!

"TÜRKİYE'DE EN ÇOK LİNÇ YİYENLERDE İLK 5'E GİREBİLİRİM"

Mehmet Demirkol konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle söyleyeyim sana. Türkiye'de en çok linç yiyenlerde ilk 5'e girebilirim. Bir dönemin Özgür Demirtaş'ıydım ben. Her gün linç yiyordum. Bir dönem sosyal medyada benim hiç söylemediğim şeyler yazılıyordu. Bu sebeple linç yiyordum. O yüzden, onların ekran görüntüsünü alıp kuyruklu yalan diye paylaşıyordum. Bu oldukça yürüdü. Beni sokakta görenler, ağabey kuyruklu yalan diye takılıyorlardı veya fotoğraf koyuyorum, ağabey yalan gerçek değil, kuyruklu yalan bu fotoğraf diye takılıyorlardı."

Mehmet Demirkol'dan o soru şaşırtan yanıt!

"Bir felaket sırasında hayatta kalma refleksiyle bıraktığın sevgilinle aranı nasıl düzeltirsin?" sorusuna "Mümkün değil! Mümkün değil böyle bir şey. Hele çoluk çocuk sahibi olduktan sonra imkansız. Bunu söylerlerdi inanmazdım. Çocuk sahibi olduğun zaman, senden daha değerli bir şey oluşuyor. Annelik de öyledir muhtemelen -yaşamadığım için bilmiyorum- ama babalık mükemmel bir şey. 'Canımı veririm' diye bir laf vardır ya. Çok doğal" dedi.

Mehmet Demirkol'dan o soru şaşırtan yanıt!

MEHMET DEMİRKOL'DAN "CENAZENE KAÇ KİŞİ GELİR?" SORUSUNA GÜLÜMSETEN YANIT

Demirkol, programın devamında "Cenazene tahmini kaç kişi gelir?" sorusuna "sıfır" diyerek kahkaha attı.

"Gelirler ama gelmesinler. Çünkü ben cenazelerden nefret ederim. Hastane ve cenaze benim nefret ettiğim şeyler. Hatta o kadar nefret ederim ki bütün dengem değişiyor." ifadelerini kullanan Demirkol, önceki soruyu anımsatarak "Cenazede bırakıp kaçabilirim çocukları" dedi.

Mehmet Demirkol'dan o soru şaşırtan yanıt!

"CENAZEME KİMSE GELMESİN"

Mehmet Demirkol konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok yakın bir arkadaşımın babası vefat etmişti. Bayramın ilk günü gömülüyordu. O kadar dengem bozuldu ki; gidip 'iyi bayramlar' dedim. Ayarım kaçıyor yani. O yüzden benimkine de kimse gelmesin. Bu konuda da artık bir yardımcı olalım. Yakılıp havaya savrulalım, mecbur muyuz gömülmeye ya!"

Mehmet Demirkol'dan o soru şaşırtan yanıt!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler?Şarkılar Bizi Söyler bu haftaki konukları kimler?
Ünlü popçudan hayranına tecavüz iddiası! "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım"Ünlü popçudan hayranına tecavüz iddiası! "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım"
Dekoltesiyle büyüledi! "Atakan abimiz görmesin"Dekoltesiyle büyüledi! "Atakan abimiz görmesin"
Anahtar Kelimeler:
youtube
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bebeğini öldürüp, gömen anneye müebbet

Bebeğini öldürüp, gömen anneye müebbet

Dikkat çeken sonuç! AK Parti oyunu arttırdı…

Dikkat çeken sonuç! AK Parti oyunu arttırdı…

O nasıl gol Umut Nayir! ''Ronaldo gelse atamaz...''

O nasıl gol Umut Nayir! ''Ronaldo gelse atamaz...''

"Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım!" demişti! İmalı paylaşım

"Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım!" demişti! İmalı paylaşım

Kendisini "Gülay" olarak tanıttı, astsubayın kâbusu oldu

Kendisini "Gülay" olarak tanıttı, astsubayın kâbusu oldu

Akaryakıt fiyatları için flaş iddia: LPG fiyatı...

Akaryakıt fiyatları için flaş iddia: LPG fiyatı...

İlginizi Çekebilir

Boşanmak için servet harcadılar! 2 yıl sonra her şey değişti

Boşanmak için servet harcadılar! 2 yıl sonra her şey değişti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Yıllarca dolandırdı, kimse fark etmedi! Lüks hayatı...

Yıllarca dolandırdı, kimse fark etmedi! Lüks hayatı...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.