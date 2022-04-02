Mehmet Demirkol'dan şok eden gömülme itirafı: "Yakılıp havaya savrulalım"

Mehmet Demirkol, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Zeynep Ocak'ın sorularını yanıtlayan futbol yazarı ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Zeynep Ocak'ın "Sosyal medya linci yedin mi?" sorusunu da yanıtlayan Demirkol'un sözleri izleyenleri gülümsetti.

"TÜRKİYE'DE EN ÇOK LİNÇ YİYENLERDE İLK 5'E GİREBİLİRİM"

Mehmet Demirkol konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle söyleyeyim sana. Türkiye'de en çok linç yiyenlerde ilk 5'e girebilirim. Bir dönemin Özgür Demirtaş'ıydım ben. Her gün linç yiyordum. Bir dönem sosyal medyada benim hiç söylemediğim şeyler yazılıyordu. Bu sebeple linç yiyordum. O yüzden, onların ekran görüntüsünü alıp kuyruklu yalan diye paylaşıyordum. Bu oldukça yürüdü. Beni sokakta görenler, ağabey kuyruklu yalan diye takılıyorlardı veya fotoğraf koyuyorum, ağabey yalan gerçek değil, kuyruklu yalan bu fotoğraf diye takılıyorlardı."

"Bir felaket sırasında hayatta kalma refleksiyle bıraktığın sevgilinle aranı nasıl düzeltirsin?" sorusuna "Mümkün değil! Mümkün değil böyle bir şey. Hele çoluk çocuk sahibi olduktan sonra imkansız. Bunu söylerlerdi inanmazdım. Çocuk sahibi olduğun zaman, senden daha değerli bir şey oluşuyor. Annelik de öyledir muhtemelen -yaşamadığım için bilmiyorum- ama babalık mükemmel bir şey. 'Canımı veririm' diye bir laf vardır ya. Çok doğal" dedi.

MEHMET DEMİRKOL'DAN "CENAZENE KAÇ KİŞİ GELİR?" SORUSUNA GÜLÜMSETEN YANIT

Demirkol, programın devamında "Cenazene tahmini kaç kişi gelir?" sorusuna "sıfır" diyerek kahkaha attı.

"Gelirler ama gelmesinler. Çünkü ben cenazelerden nefret ederim. Hastane ve cenaze benim nefret ettiğim şeyler. Hatta o kadar nefret ederim ki bütün dengem değişiyor." ifadelerini kullanan Demirkol, önceki soruyu anımsatarak "Cenazede bırakıp kaçabilirim çocukları" dedi.

"CENAZEME KİMSE GELMESİN"

Mehmet Demirkol konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok yakın bir arkadaşımın babası vefat etmişti. Bayramın ilk günü gömülüyordu. O kadar dengem bozuldu ki; gidip 'iyi bayramlar' dedim. Ayarım kaçıyor yani. O yüzden benimkine de kimse gelmesin. Bu konuda da artık bir yardımcı olalım. Yakılıp havaya savrulalım, mecbur muyuz gömülmeye ya!"



