Mehmet Emin Alpkan yad edildi

İSTANBUL (AA) - Bizim Anadolu gazetesinin sahibi ve birçok gazetenin kuruluşunda aktif rol alan Mehmet Emin Alpkan, ailesi, arkadaşları ve sevenleri tarafından yâd edildi.

Yeni Dünya Vakfı'nda Mehmet Nuri Yardım moderatörlüğünde gerçekleşen Babıali Enderun Sohbetleri programında konuşan Mehmet Emin Alpkan'ın oğlu Latif Ruhşat Alpkan, babasının fotoğraflarıyla hayat hikayesini, Osman Yüksel Serdengeçti, Alpaslan Türkeş, Bekir Berk, Ali Fuat Başgil, Nurettin Topçu gibi dönemin meşhur ilim ve siyaset adamlarıyla olan anılarını anlattı.

Babasının ömrünün Türk-İslam mücadelesiyle geçtiğini vurgulayan Alpkan, "Babam kaynakçı çıraklığından bakkalcılığa, matbaacılıktan birçok dergi ve gazetede idareciliğe kadar pek çok meslekte iştigal etti. Dönemin sağcı entelektüelleriyle beraberdi." ifadelerini kullandı.

Bizim Anadolu gazetesinin nasıl kurulduğunu değinen Alpkan, şunları kaydetti:

"Babıali'de sağcı entelektüellerin bir gazete kurma hayali vardı. Tabii o zamanlar bu maliyetleri karşılamak çok zordu. Birkaç siyasetçi arkadaşı dönemin varlıklılarından sermaye istiyor ama onlar da oyalıyorlardı. Babam artık dayanamayıp tekstilci bir hemşehrisinden kaynak olarak onun ortaklığıyla bu gerçek mücadele gazetesini kuruyor. Gazetenin yazarları arasında dönemin önemli isimleri yer alıyor. Necdet Sevinç'ten Necmettin Erbakan'a, birçok isim yazılar kaleme almış.