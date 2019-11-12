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Mehmet Eymür ile Doğu Perinçek arasında 'ajan' tartışması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 13:47 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile eski MİT'çi Mehmet Eymür arasında dün akşam canlı yayında 'ajan' tartışması yaşandı. Perinçek, Eymür'ü 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri için suçlarken Eymür ise Perinçek'in yalan söylediğini asıl Amerika'ya çalışanın da yine kendisi olduğunu ileri sürdü.

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu "Türkiye'nin Nabzı" adlı programa Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile eski MİT'çi Mehmet Eymür arasında yaşanan 'ajan' tartışması damga vurdu. Perinçek Eymür'ü darbe dönemlerinde işkence yapmakla ve Amerika'ya çalışmakla suçladı. Bu iddialar üzerine programa telefonla katılan Eymür, Perinçek'in yalan söylediğini asıl Amerika'ya çalışanın da yine kendisi olduğunu ileri sürdü.

MEHMET EYMÜR: PERİNÇEK ABD AJANIDIR

Eymür, Türkiye'de iki tane Amerikan casusu olduğunu ve bu iki casusun Turan Çağlar ve Sabahattin Savaşman'ın olduğunu iddia etti. Bu iki casusunda Perinçek ile beraber olduğunu söyleyerek Perinçek'in ABD ajanı olduğunu iddia etti. Ayrıca Eymür, Perinçek'e "Hiram Abbas'ı öldürttünüz" sözlerini kullandı.

MEHMET EYMÜR'ÜN İDDİALARINA PERİNÇEK'TEN AÇIKLAMA

Perinçek ise Eymür'ün iddialarına ilişkin "Yalan söylüyor. Sabahattin Savaşman ile beraber CIA'ye çalıştılar, Savaşman'ın itiraflarını da kitap olarak yayınladık. Sizlerin bu ülkenin başına 12 Mart, 12 Eylül çoraplarını Amerika ile gladyo ile ördüğünüzü, orada Amerika'ya memurluk yaptığınızı biz yayın organlarımızda gümbür gümbür ortaya koyduk ve vazifemizi yaptık. Biz Hirem Abbas ve Mehmet Eymür'ün CIA ve MİT'e çalıştığını, 12 Mart darbesindeki rollerini, işkencelerdeki rollerini anlattık." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Eymür Doğu Perinçek

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