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Mehmet Fecri Yıldız İstanbul'da yakalandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 14:51 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden eski EGM İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip Operasyon Şube Müdürü Mehmet Fecri Yıldız İstanbul'da yakalandı.

Mehmet Fecri Yıldız İstanbul'da yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üst düzey yöneticilerinden eski EGM İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip Operasyon Şube Müdürü Mehmet Fecri Yıldız İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'deki "gaybubet evi" olarak adlandırılan bir örgüt hücresinde üst düzey yöneticilerin olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, örgütün üst düzey yöneticilerden eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip Operasyon Şube Müdürü Mehmet Fecri Yıldız ile Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinden yakalama kararları bulunan örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri TSK personel sorumlusu Erkan İnce ve ByLock kullanıcısı TUSKON üyesi Selim Bulut gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 1 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 1 harddisk, 2 taşınabilir internet modemi ve 1 USB bellek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ mehmet fecri yıldız istanbul

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
KENDİSİ ERZİNCAN KUMPASININ BAŞ MİMARLARINDANDIR.
yahu halen bir tane bile siyasi yakalanmadi bu fetodan gorevden aliniyor ama yakalanmiyor ne is ben anlamadim
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