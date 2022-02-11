Mehmet Gazioğlu’nun eşi Müge Gazioğlu savcılığa koştu! "Kocamın ölümünde parmağı olabilir"

Mehmet Gazioğlu'nun ölümüne ilişkin incelemeler sürerken eş Gazioğlu olayın peşini bırakmıyor. Müge Gazioğlu eşinin model sevgilisi Cansu Ateş'i suçladı. Gazi Metal Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gazioğlu, 30 Aralık 2020 gecesi İstanbul Göktürk'teki evinde manken sevgilisi Cansu Ateş'in yanında ölmüştü. Sabah'ın haberine göre; ölüme ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeler sürerken, iş insanının boşanma aşamasındaki eşi Müge Gazioğlu, savcılığa başvurarak eşinin ölümünden manken sevgilisi Cansu Ateş'in sorumlu olabileceğini iddia etti.

"EŞİME ZARAR VERMİŞ"

Müge Gazioğlu, "Cansu ile Mehmet olaydan bir gün önce kavga etmişler. Mehmet, Cansu'yu evden kovmuş. Bu duruma evin hizmetlileri de şahit olmuştur. Buna öfkelenen Cansu, eşime kasten zarar vermiş olabilir. Çünkü Ateş ile eşim arasında daha önce de adli mercilere yansıyan darp olayı yaşandı. Mehmet öldüğünde yanında sadece Cansu vardı. Olayda kusuru olduğunu düşünüyorum" dedi.

'ESKİ ERKEK ARKADAŞIM ÖLDÜ' DEMİŞTİ

Best Model yarışmasına da katılan manken Cansu Ateş, geçen yıl otogarda uyuşturucu madde ile yakalanmıştı. Ateş, polise verdiği ifadesinde erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini, bu yüzden uyuşturucu madde kullandığını söylemişti.

