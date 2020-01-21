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  4. Mehmet Görmez: Kanaat önderi, sulh uğruna canını verdi

Mehmet Görmez: Kanaat önderi, sulh uğruna canını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:22 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Güroymak ilçesinde, silahlı saldırıda öldürülen kanaat önderi ve Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik’in taziyesine Türkiye’nin değişik illerinden binlerce kişi geliyor.

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS’in Güroymak ilçesinde, silahlı saldırıda öldürülen kanaat önderi ve Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik’in taziyesine Türkiye’nin değişik illerinden binlerce kişi geliyor. Taziye’nin ikinci gününde gelen Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Çevik’in sulh uğruna canını verdiğini söyledi.
Abdulkerim Çevik’in Erentepe Mahallesi'nde bulunan evine taziye ziyaretleri devam ediyor. Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de acılı ailenin evine gelerek, taziyede bulundu. Güroymak halkına ve din adamlarına başsağlığı dileyen Görmez, "Cenab-ı Hak, Abdulkerim Hoca'ya rahmet eylesin. Burası gerçekten Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin hatta bütün bölgenin ilim merkezidir. Burada çok büyük alimler yetişti. O da talebe yetiştiriyordu. Aynı zamanda iki insan arasında arabuluculuk yaparken, hayatını kaybetti. Sulh uğruna canını verdi. Cenab-ı Hak’tan kendisine rahmet diliyorum. Buradaki bütün kardeşlerimize de başsağlığı diliyorum"dedi.
Diyarbakır’dan taziye için gelen Medrese ve Din Alimleri Vakfı (MEDAV) Genel Başkanı Tayyip Elçi ise, Güroymak ilçesinin 150 yıllık medrese geleneğinin olduğunu belirterek şöyle konuştu:
“Norşin; ilim, irfan yuvası ve medrese geleneğinin yaygın olduğu önemli bir membadır. Seyda Şeyh Abdurrahmani Taği ile başlayan bu gelenek babalardan torunlara geçmek suretiyle günümüze kadar gelmiştir. Çok sıkıntılı dönemlerde bile buradaki medrese eğitimi sürdürülmüştür. Şehadeti için bir arada toplandığımız Abdulkerim Çevik de bu geleneğin son halkalarından biriydi. Bu gelenek aynı zamanda insanlar arasında oluşan sorunların çözümünde sulh, arabuluculuk ve barışı sağlamak görevini de yürütmekteydi. Bu hizmeti yürütürken, arabuluculuk yaptığı ailelerden birinin, şeyhin verdiği kararı beğenmeyip, böyle fecaatli bir şekilde, dostane bir ortamda, dostça yanaşıp şehit etmiştir. Böyle bir olayı biz memleketimizde ne duyduk ne de görmüştük. Gerçekten çok feci bir olaydır."
'BU OLAY HZ. OSMAN’IN ŞEHADETİNİ HATIRLATTI'
Elçi, olayı ilk duyduğunda Hz. Osman’ın Kuran-ı Kerim başındaki şehadetini hatırladığını belirterek, “Abdulkerim Çevik talebelerine ders verirken böyle bir saldırıya uğradı. Kuran hizmeti yürütürken bu saldırıya uğradı. Bu açıdan Hz. Osman’ın şehadeti gibi gördük. Üç gündür bölge halkı ile birlikte bu şokun içerisindeyiz. Bir türlü kabullenemediğimiz, anlam veremediğimiz bir olayın içerisindeyiz. Abdulkerim Çevik’e Allah’tan rahmet diliyoruz" dedi.
'BUNDAN SONRA ARABULUCULUKLARDA TEMKİNLİ DAVRANABİLİRİZ'
Tayyip Elçi, bu olayın bundan sonraki arabuluculuklarda daha temkinli davranılmasına sebep olacağını ifade ederek, “Bölgemizde öteden beri şeyh, alimler bir taraftan din, ilim ve irfan hizmeti verirken, diğer taraftan halkın her türlü sorunlarına rehberlik etmiş, yasında, düğününde yanında bulunmuş, aile arasında husumetler ve hatta karı koca arasındaki kavgalara bile girerek, onları barıştırma yoluna gitmişlerdir. Bu nedenle onların sosyal hayata etkileri vardır. Bu bölgede ilk defa böyle bir saldırı duyuyoruz. Biraz da endişe duyduk. Gerçekten hocalarımız bir arabuluculuk görevinde bulunacakları zaman biraz daha temkinli olma durumunda olabilirler"diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ALLAH C.C RAHMET ETSİN İNŞALLAH .Arabuluculuk yapıp Hayra vesile olmak isterken Rabbine kavuşmuş .
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