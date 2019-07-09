HABER

Mehmet Gündem’e 6 yıl 10 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

FETÖ’ye üye olduğu gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan gazeteci Mehmet Gündem, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’ye üye olduğu gerekçesiyle tutuklu olarak yargılanan gazeteci Mehmet Gündem, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Gündem’in tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye etti.
Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Gündem’in karar duruşması görüldü. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Gündem ve avukatı katıldı.
‘Yargılanmak utanç verici’
Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Mehmet Gündem, “Hukuka ve adalete inancım var. Masum olduğumu biliyorum. 25 yıllık gazeteciyim. Türkiye’de tanınan ve bilinen bir gazeteci yazarım. Ben Bylock kullanmadım. İddianamede geçen söz konusu yapılan telefon görüşmeleri çok eskidir ve mesleki olarak uygundur. Herhangi bir suç kastı yoktur. Örgüt üyesi değilim, kimseyle örgütsel bağım yok. Terör örgütü üyeliği ile yargılanmak utanç vericidir. Burada sanık kürsüsünde olmamalıydım. 21 aydır tutukluyum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.
Sanık Gündem’in ardından savunma yapan avukat Ömer Faik Çetiner, suç işlediğine dair delil bulunmadığı gerekçesiyle tahliye talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Gündem’i, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye kararı verdi. Gündem’e yurt dışına çıkış yasağına yönelik adli tedbir kontrolüne karar verildi.

PARTNERİşte kadınların 'pes' dedirten modası!İşte kadınların 'pes' dedirten modası!
Antalya'da kaçak ilaç operasyonuAntalya'da kaçak ilaç operasyonu
Ayvalık'ta 65 kaçak göçmen yakalandıAyvalık'ta 65 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

Denizin ortasında aşka geldiler!

Denizin ortasında aşka geldiler!

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.