MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mehmet Günsür, İtalyan dizisinde orkestra şefi rolünde! Rai TV'de yayınlandı

Mehmet Günsür, İtalyan dizisinde orkestra şefi rolünde! Rai TV'de yayınlandı

11.04.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Mehmet Günsür'ün Teoman Kaya karakterine hayat verdiği yeni dizisi yayınlandı. Günsür'ün dizisi İtalya’da ulusal kanal olan Rai TV’de izleyiciyle buluştu.

Mehmet Günsür, İtalyan dizisinde orkestra şefi rolünde! Rai TV'de yayınlandı

Atiye, Fi, Muhteşem Yüzyıl, Aşk Tesadüfleri Sever gibi başarılı yapımlarında rol almış olan ünlü oyuncu Mehmet Günsür, İtalya'da ulusal kanal olan Rai TV'de yayınlanacak La Compagnia del Cigno dizinin ikinci sezonunda 'Teoman Kaya' olarak yer alıyor.

Uluslararası projelerde oldukça deneyimli olan ve sevilen oyuncunun yeni dizisi 11 Nisan Pazar günü yayınlandı.

c1

Günsür'ün de olduğu yeni bölümlerde, Sert hocaları Luca Marioni liderliğindeki yedi genç müzisyeni, rekabetin daha da sertleştiği Konservatuar'ın akademik dünyasına girişin eşiğinde bulacağız.

c2

Verdi konservatuarının eski öğrencisi, Marioni ve eşi Irene'nin eski arkadaşı ve şimdi dünyaca ünlü bir şef olan Teoman Kaya özel konuk olarak gelir.

c3

Kaya'nın Konservatuara gelişinin gizli bir amacı vardır ve bunun sonuçları hem Marioni ve eşi Irene yi, hem de genç yetenekleri derinden sarsacaktır.

c4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardıKısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı
Çukur 124. yeni bölümden çarpıcı fragman! Karaca ölüyor mu? Ece Yaşar Çukur'dan ayrılıyor mu?Çukur 124. yeni bölümden çarpıcı fragman! Karaca ölüyor mu? Ece Yaşar Çukur'dan ayrılıyor mu?
Ablasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk olduAblasının sperm çaldığı iddiası gündem olmuştu! Canlı yayına konuk oldu
Anahtar Kelimeler:
İtalya Mehmet Günsür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Sağlık Bakanlığı’ndan, 'İşyeri/ofislerde Covid-19 için alınacak önlemler' açıklaması

Sağlık Bakanlığı’ndan, 'İşyeri/ofislerde Covid-19 için alınacak önlemler' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Ukrayna-Rusya' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 'Ukrayna-Rusya' açıklaması

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Son Dakika: 11 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 11 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Erotik pozlar verip para kazanıyordu! Yine olay oldu

Erotik pozlar verip para kazanıyordu! Yine olay oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı

Çocuklar Duymasın'ın Sertaç'ı Kalust Şalcıoğlu yoğun bakıma alındı

Olay skeç: 'Alın şu boruyu...'

Olay skeç: 'Alın şu boruyu...'

Yeni şarkısı için cesur pozlar verdi!

Yeni şarkısı için cesur pozlar verdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.