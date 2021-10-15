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Mehmet Hanifi Kutlar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

15.10.2021 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1988’de İstanbul’da doğan girişimci Mehmet Hanifi Kutlar, yurt içi ve dışında önemli başarılara imza attı. Sağlık sektörüne sağladığı katkılarla tanınan Mehmet Hanifi Kutlar, biyoloji lisansını Türkiye’de tamamladıktan sonra yurt dışında tıp alanında uzmanlaşma adımlarını attı.

Mehmet Hanifi Kutlar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun da desteklediği projesinin ardından önemli başarılar elde eden Mehmet Hanifi Kutlar, devam ettiği eğitimlerle kişisel ve mesleki gelişimini sürdürdü.

Sağlık turizmi alanında hizmet veren Bench Turizmi ve saç ekimi sektöründe faaliyet gösterek Estecapelli Saç Ekim Merkezinin kurucu ortağı olan Mehmet Hanifi Kutlar, birçok insanın saç ekiminin çok acılı ve uzun sürede iyileşen bir işlem olduğunu düşündüğünü vurgulayarak, uyguladıkları teknolojik yöntemlerle acının en aza indirildiğini söyledi.

Kişiye göre en uygun saç ekim yönteminin belirlendiğini kaydederek, gelen turistlerin genellikle "ozon fue" saç ekim yöntemini tercih ettiğini belirtti. Instagram’da yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Kutlar, ‘’Bu yöntemle hem iyileşme süresi kısalıyor hem ağrı miktarı azalıyor hem de görünür iz ihtimali en aza düşüyor. Çok avantajlı olduğu için bu yöntem, daha çok tercih edileceğe benziyor.’’ ifadelerini kullandı.

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