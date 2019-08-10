Mehmet İhsan Gençcan Çanakkale Savaşları Kütüphanesi açıldı

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ne kadar bilgisayar, telefon olursa olsun kütüphane bambaşka. Kaldı ki dünyaya yön veren devletler, kadim medeniyetler hep kütüphaneye, tarihe özel kıymet vermiştir." dedi.

Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu tarafından oluşturulan ve dünyada Çanakkale Savaşları üzerine yazılan bütün kitapların yer alacağı Mehmet İhsan Gençcan Çanakkale Savaşları Kütüphanesi, törenle açıldı.

Eski Havra Sokak'taki törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Anafartalar Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri rahmetle ve minnetle yad ettiğini söyledi.

Böyle bir günde kütüphane açılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bu güzel derneğimiz bir vefa örneği göstererek, bu önemli ismin yaşatılmasına katkı sağlamış oldu. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Herkes kendi evinde telefonunu açtığı zaman tüm bilgilere ulaşma imkanına sahip. Her türlü doğru ya da yanlış bilgiye ulaşma imkanına sahip. Fakat kitap bambaşka. Kitabın kokusu olmadan, kitabın sayfasını açıp o hatırayı yaşamadan o bilgiye ulaşmanın da çok kıymeti olmadığını düşünüyorum. Ne kadar bilgisayar, telefon olursa olsun kütüphane bambaşka. Kaldı ki dünyaya yön veren devletler, kadim medeniyetler hep kütüphaneye, tarihe özel kıymet vermiştir. Müzelere özel kıymet vermişler."