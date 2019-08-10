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Mehmet İhsan Gençcan Çanakkale Savaşları Kütüphanesi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 20:17 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Ne kadar bilgisayar, telefon olursa olsun kütüphane bambaşka. Kaldı ki dünyaya yön veren devletler, kadim medeniyetler hep kütüphaneye, tarihe özel kıymet vermiştir"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ne kadar bilgisayar, telefon olursa olsun kütüphane bambaşka. Kaldı ki dünyaya yön veren devletler, kadim medeniyetler hep kütüphaneye, tarihe özel kıymet vermiştir." dedi.

Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu tarafından oluşturulan ve dünyada Çanakkale Savaşları üzerine yazılan bütün kitapların yer alacağı Mehmet İhsan Gençcan Çanakkale Savaşları Kütüphanesi, törenle açıldı.

Eski Havra Sokak'taki törende konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Anafartalar Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri rahmetle ve minnetle yad ettiğini söyledi.

Böyle bir günde kütüphane açılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bu güzel derneğimiz bir vefa örneği göstererek, bu önemli ismin yaşatılmasına katkı sağlamış oldu. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Herkes kendi evinde telefonunu açtığı zaman tüm bilgilere ulaşma imkanına sahip. Her türlü doğru ya da yanlış bilgiye ulaşma imkanına sahip. Fakat kitap bambaşka. Kitabın kokusu olmadan, kitabın sayfasını açıp o hatırayı yaşamadan o bilgiye ulaşmanın da çok kıymeti olmadığını düşünüyorum. Ne kadar bilgisayar, telefon olursa olsun kütüphane bambaşka. Kaldı ki dünyaya yön veren devletler, kadim medeniyetler hep kütüphaneye, tarihe özel kıymet vermiştir. Müzelere özel kıymet vermişler."

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da Mehmet İhsan Gençcan'ın Çanakkale'ye kazandırdıklarını herkesin bildiğini anlatarak, "Ben özellikle başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü böyle güzel bir yer ancak Mehmet amcamızın adına yakışırdı." diye konuştu.

Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyon Başkanı Bünyamin Nami Tonka ise Çanakkale Savaşları ile ilgili 2 bin 200 kitap olduğunu ve bunlardan yaklaşık 450 tanesini tedarik ettiklerini belirtti.

Tüm kitapları burada okuyucu ile buluşturmak için gayret ettiklerini anlatan Tonka, "Yurt dışında bazı arkadaşlarımızla bu temasları sağladık. Zaman içinde bunları getirmiş olacağız. Biz Çanakkale'nin hadimiyiz. Çanakkale'de güzel şeylerin olmasını gönülden istiyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale

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