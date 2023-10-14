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Mehmet Işık'ı sokak ortasında öldürmüştü! Sır perdesi kalktı, aylarca peruk takıp izlemiş: Katil...

14.10.2023 08:24 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da özel bir hastanede yöneticilik yapan Mehmet Işık, sokak ortasında vurularak öldürülmüştü. Cinayete ilişkin detaylar ortaya çıktı. Eşinin kendisini aldattığını düşünen katil zanlısı komşu İzzet Işık, evine kamera yerleştirip aylarca peruk, gözlük ve şapka takarak Mehmet Işık'ı takip ettiği ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede Işık'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Mehmet Işık'ı sokak ortasında öldürmüştü! Sır perdesi kalktı, aylarca peruk takıp izlemiş: Katil...

İstanbul Sancaktepe'de özel bir hastanede yöneticilik yapan Mehmet Işık, sokak ortasında vurularak öldürülmüştü. Aylar sonra cinayette sır perdesi aralanırken çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

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"EŞİM ONU KAFAYA TAKMIŞTI"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, saldırgan olay yerine yüzünü şemsiye ile gizleyerek geldi, kimliğinin tespitine ilişkin çalışmalar sürerken Songül Işık adlı bir kadın, "Cinayeti eşim İzzet işledi" diyerek ihbarda bulundu. Mehmet Işık'ın komşuları olduğunu ancak kendisini tanımadıklarını ve eşinin kıskançlık problemi olduğunu söyledi. "Eşim onu kafaya takmıştı. Öldüreceğini söyleyip işe giriş çıkış saatlerini peruk ve gözlük takarak takip ediyordu. Olayı duyunca eşimin yaptığını anladım" dedi.

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"EŞİMİN O ADAMLA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜM"

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre İzzet Işık (44) 20 günlük firarının ardından yakalandı. Eşinde son aylarda değişim gözlemlediğini ve çapraz binada oturan Mehmet Işık ile gizli gizli bakıştıklarını ve aralarında ilişki olduğunu düşündüğünü söyleyen Işık, "Kendimce araştırma yapıp eve kamera taktırdım. Kamerayı izlediğimde eşimin o adamla görüştüğünü düşündüm. Sonra eşim evi terk etti" dedi. Olay günü Mehmet Işık'ı takip etmediğini, tesadüfen karşılaştıklarında kendisine küfredip silah çektiğini ve boğuşurken silahını patladığını belirtti. Olaydan sonra komşusunun evinde kalıp silahı da oraya sakladığını söyledi.

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İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Savcılık ise bu savunmaya itibar etmedi. İzzet Işık'ın eşiyle birlikte ikamet ettikleri evin çapraz binasında kalan Mehmet Işık'ın 3-4 ay boyunca işe gidiş saatlerini peruk, gözlük ve şapka takarak takip ettiğini, öldüreceğini ise eşiyle paylaştığını belirtti. Savcılık, şüphelinin cinayeti önceden tasarlayarak planlı bir şekilde gerçekleştirdiğini ve Mehmet Işık'ın işe gideceği sırada 7-8 el ateş ettiğini kaydetti. Şüphelinin günlerce kaçmasında akraba ve komşularının yardımı olduğunu belirten savcılık 4 kişinin "suçluyu kayırma", "suç delillerini gizleme" suçlarından 10 yıla, cinayeti işleyen İzzet Işık'ın ise "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

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Mehmet Işık

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cinayet İstanbul

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