Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar mazbatasını aldı

31 Mart mahallî seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kanar, mazbatasını aldı. Ekibiyle birlikte İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na giden Kanar, 2009-2019 yıllarında 2 dönem belediye başkanlığı yapan Sadi Kurtulan’dan görevi alarak, ilçenin yeni belediye başkanı olarak görevine kurban keserek başladı. Başkanlık odasında yapılan törende, Mehmet Kanar 2 dönem belediye başkanlığı yapan Sadi Kurtulan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ederek, “Şimdi sıra bizde. Seçimler bitti, şimdi hizmet zamanı, vatandaş bizlerden hizmet bekliyor” dedi.



