Mehmet Koçarslan kimdir kaç yaşında evli mi? Mehmet Koçarslan'ın hayatı

Uzun bir süre yurt dışında yaşayan Mehmet Koçarslan, 2020 yılında iş görüşmesi adına yaptığı Bodrum tatilinde genç bir kadın ile görüntülenmişti. Bu genç avukatın Mehmet Koçarslan'ın sevgilisi olduğu iddiaları ise magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

MEHMET KOÇARSLAN KİMDİR?

İstanbul sosyeti tarafından yakıdan tanınan Mehmet Koçarslan, aslen Tunceli'li. 1958 doğumlu olan Mehmet Koçarslan 20 seneden uzun zamandır Müge Koçarslan ile evli ve bu evliliğinden 3 tane kız çocuğu bulunuyor.

25 yıl boyunca İstanbul'da kömürcülük yapan Mehmet Koçarslan, aile şirketi olan kömürcülüğün yanında ithalat işleri ile de uğraştı. Daha sonra daha önce hiç ilgilenmediği bir dal olan gece kulübü sektörüne girdi ve Laila'nın yanında Reina ismini verdiği gece kulübünü açtı. Adı birçok dedikoduda geçen Mehmet Koçarslan'ın en çok duyulduğu zaman ise Reina'ya düzenlenen kanlı saldırı oldu.

Reina'ya ise en küçük kızının adını verdiğini açıklayan Mehmet Koçarslan, gece gündüz Reina markası için çalıştığını söyledi. Reina ismini kızına koyma sebebinin ise Amerikalı bir arkadaşı olduğunu ve Reina'nın İspanyolca'da kraliçe demek olduğunu da açıkladı.