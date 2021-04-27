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  4. Mehmet Mail Büyükerman kimdir? DSP 21'inci dönem Eskişehir Milletvekil

Mehmet Mail Büyükerman kimdir? DSP 21'inci dönem Eskişehir Milletvekil

27.04.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSP Demokratik Sol Parti 21'inci dönem Eskişehir Milletvekilli Mehmet Mail Büyükerman koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. 2000 yılında gerçekleşen 10'uncu Cumhurbaşkanlığı Seçimi bağımsız adayı Mehmet Mail Büyükerman 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Mehmet Mail Büyükerman kimdir? DSP 21'inci dönem Eskişehir Milletvekil

DSP Demokratik Sol Parti Eskişehir 21'inci dönem Milletvekili Mehmet Mail Büyükerman, koronavirüs nedeni ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eskişehir Yunusemre Hastanesi'nde tedavi gören Büyükerman, 2000 yılı Türkiye Cumhuriyeti 10'uncu Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne bağımsız aday olarak katılmıştı.

MEHMET MAİL BÜYÜKERMAN KİMDİR?

Mehmet Mail Büyükerman, 1928 yılında Gebze, Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Avukatlık, araştırmacılık, yazarlık ile 21. Dönem Eskişehir Milletvekilliği yaptı. Evliydi. 27 Nisan 2021 tarihinde Koronavirüs sebebiyle, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.

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