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Mehmet Meral kimdir? Sözleşmeli Er Mehmet Meral neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?

26.05.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Meral, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bakanlığın duyurusu sonrası;

Mehmet Meral kimdir? Sözleşmeli Er Mehmet Meral neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı?

Mehmet Meral, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması sonrası internette en çok araştırılan isimler arasında bulunuyor. Peki Mehmet Meral kimdir? Sözleşmeli Er Mehmet Meral neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

MEHMET MERAL KİMDİR?

Mehmet Meral, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli bir askerdi.

Mehmet Meral bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda şehit düştü.

Sözleşmeli Er Mehmet Meral kimdir?

SÖZLEŞMELİ ER MEHMET MERAL NEDEN ŞEHİT OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
şehit Asker Milli Savunma Bakanlığı
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