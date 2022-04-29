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Mehmet Metiner, Abdullah Gül'e canlı yayında rest çekti: Yüreği yetiyorsa aday olsun

29.04.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi Ankara kulislerinde yeniden konuşulmaya başlarken, AK Partili Mehmet Metiner'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Abdullah Gül'ün son yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştiren Metiner, "Yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun!" diye seslendi.

Mehmet Metiner, Abdullah Gül'e canlı yayında rest çekti: Yüreği yetiyorsa aday olsun

Millet İttifakı'na yönelik açıklamaları ve Gezi Davası'nda verilen kararları eleştiren sözleriyle yeniden gündem olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi adaylık için öne çıkmaya başladı. Ankara kulislerinde Gül'ün adaylık ihtimali yeniden konuşulmaya başlanırken, AK Partili Mehmet Metiner'den çok sert açıklamalar geldi. Metiner, "Abdullah Gül'ün yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun!" diyerek çağrıda bulundu.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KİM OLACAK?

Erdoğan Aktaş'ın hazırlayıp sunduğu, tv100'de ekranlara gelen Sağlı Sollu programında AK Partili Mehmet Metiner'den çarpıcı sözler geldi. "Millet İttifakının adayı kim olacak?", "6'lı masada neler yaşanıyor?" sorularına yanıt aranan programda Cumhurbaşkanı adayı olarak AK Parti kurucularından olan Abdullah Gül isminin öne çıkmasına Metiner sert çıktı.

AADSAD

ABDULLAH GÜL İSMİ ÖNE ÇIKTI

Programa Metiner'in sözleri damga vurdu. "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Millet İttifakı adayı olacağı" iddiaları canlı yayında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

GUL

Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'na yönelik açıklamaları ve genel hatlarıyla adaylık tartışmalarındaki yorumlarına ve Gezi Davası kararlarına yönelik eleştirilerine Mehmet Metiner, çok sert tepki gösterdi.

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METİNER'DEN GÜL'E: ONDAN KAÇAN NAMERT OLSUN

Metiner, "Başını ne zaman nerede çıkaracağını çok iyi biliriz. Bize Abdullah Gül'ü anlatmayın. Siz çok memnunsanız paşa paşa cumhurbaşkanı adayı yapın. Abdullah Gül, bize karşı duruyorsa hay hay. Ondan kaçan da namert olsun. Mangalda kül bırakmayan, her derde deva olduğuna inanılan bir lider. Abdullah Gül'ün yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun!" ifadelerini kullandı.

METINER


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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Mehmet Metiner AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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