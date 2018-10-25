Mehmet Metiner: Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç bana saldırdı

Eski AK Parti Milletvekili ve Star Gazetesi yazarı Mehmet Metiner, attığı Tweet'le gündeme bomba gibi güştü. Sosyal medya hesabıından paylaşımda bulunan Metiner, eski TBMM Başkanı ve eski Bakan AK Partili Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç'ın kendisine saldırdığını iddia etti.

Mücahit Arınç'ın kendisine yönelik hakretlerde de bulunduğunu savunan Metiner şu ifadeleri kullandı;

'YAZIKLAR OLSUN'

Az önce Ankara Esenboğa Havalimanı VİP salonunda Bülent Arınç’ın oğlu AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç herkesin içinde şahsıma terbiyesizce laflar eşliğinde saldırıda bulunmak istedi. Bu çirkin saldırının siyasi bedeli olmayacaksa yazıklar olsun!

Bu iddiaya ilişkin Mücahit Arınç cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

