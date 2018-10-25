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Mehmet Metiner: Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç bana saldırdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 12:22 | Son Güncelleme

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, havalimanında Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç'ın saldırısına uğradığını iddia etti. Metiner, sosyal medya hesabından "Bu çirkin saldırının siyasi bedeli olmayacaksa yazıklar olsun!" diye yazdı.

Mehmet Metiner: Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç bana saldırdı

Eski AK Parti Milletvekili ve Star Gazetesi yazarı Mehmet Metiner, attığı Tweet'le gündeme bomba gibi güştü. Sosyal medya hesabıından paylaşımda bulunan Metiner, eski TBMM Başkanı ve eski Bakan AK Partili Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç'ın kendisine saldırdığını iddia etti.

Mücahit Arınç'ın kendisine yönelik hakretlerde de bulunduğunu savunan Metiner şu ifadeleri kullandı;

'YAZIKLAR OLSUN'

Az önce Ankara Esenboğa Havalimanı VİP salonunda Bülent Arınç’ın oğlu AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç herkesin içinde şahsıma terbiyesizce laflar eşliğinde saldırıda bulunmak istedi. Bu çirkin saldırının siyasi bedeli olmayacaksa yazıklar olsun!

mehmet metıner

Bu iddiaya ilişkin Mücahit Arınç cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

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Mehmet Metiner ak parti mücahit arınç Bülent Arınç saldırı

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
m bülent arınçın oğlu da mı milletvekili... memlekete bak yahu. saltanat olsa ancak bu kadar olur. baba yiyor oğul yiyor damat yiyor enişte yiyor baldız yiyor bacanak yiyor.. sonra hep beraber cuma namazına Allahuekber.. Bu yaşıma kadar öğrendiğim tek şey dincilerin Allahtan korkmadığı oldu..
Reis bu düşükleri sen meclise soktun
nasıl yani saldırdı? ne yapmak için saldırmış?taciz mi var :)
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