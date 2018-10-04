Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz

Arınç'ın sürekli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını ve kibirli olduğunu iddia eden Metiner "Dün Reis’i senin gibilere karşı savunduğumuz için bize düşmandın. Bugün ise Reis üzerinden sürdürüyorsun düşmanlığını. Ömrümüz bu dava için geçti. İşkenceyse işkence, hapisse hapis. Hakkımızda konuşurken haddini aşma. Otur oturduğun yerde, yeni bir fitneye sebebiyet verme. Reis’in hatırına sana katlanıyoruz. Yoksa defterini dürmesini biliriz. Bence Reis’in müsamahasını da, şansını da fazla zorlama" dedi. Metiner, Arınç'ın dönemin 4 AK Partili bakanının Yüce Divan'a gönderilmesi için oy kullandığını iddia etti.

Adı lazım değil. Egosu o kadar şişkin ki habire kendini övüp duruyor. Kendi isminin bir marka olduğunu söylüyor. “Özgül ağırlık” üzerinden kendi kendini öven bu kişi aynı zamanda mütevazı olduğunu da söylemekten kaçınmıyor.

Seçim zamanında da televizyonlardan birinde kendisini eleştiren herkese ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuştu. Özellikle AK Parti içinde kendisini eleştiren herkesi “yeni yetme” diyerek aşağılamaktan haz duyan biri. Acayip kindar. Fena halde kibirli. İntikam duyguları ise tahrip edici boyutlarda.

Evvelsi akşam HaberTürk’te meydanı boş bulup tekrar kendisini eleştiren AK Parti içindeki siyasetçileri ve köşe yazarlarını yerden yere vurdu. Sadece kendisini değil Gül’ü eleştirenleri de. Kendisini eleştirenlerden biri olduğum için yazıyorum. Keşke yüreği yetse de “yeni yetme” diyerek aşağıladığı kimselerin kim olduğunu açıklasa!

“Ben” diyor “Tayyip Beyi eleştirdim, o da bana cevap verdi!” Kamuoyu karşısında partisinin liderini doğrudan hedef alan kendisiydi. Liderin “ortak akıl”dan uzaklaştığını ve partiyi de “fabrika ayarları”ndan uzaklaştırdığını söylüyordu. Gezi sürecindeki tavrı biliniyor. 17/25 Aralık sürecindeki tavrı da... Liderimizin kendisi bile “Ben partimin içinde FETÖ’yle mücadele konusunda dirençle karşılaştım!” demişti. O direncin sembol isimlerinden biriydi. Dershane sürecinde lidere nasıl ayak dirediği sır değil.