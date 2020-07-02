Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf! Ahmet Hakan hemen araya girdi

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Kadınlara ve siyasilerin eşlerine yönelik sosyal medyada yer alan çirkin paylaşımların konuşulduğu programda Metiner bir gafta bulundu.

Açıklamasında “Başak Demirtaş’a da yapılan hakarete bakanlarımız da yöneticilerimiz de bizler de sert bir biçimde tepki verdik. Hakaretin kimden geldiğine bakılmaz. Ama sayın Erdoğan’a da hakaretler ediliyor” diyen Metiner, atılan bir tweeti okurken ise bir gafa imza attı.

“BAŞKA TÜRLÜ ANLAŞILMIYOR”

Metiner’in “g… kılı olmaya meraklı…” ifadelerinin ardından hemen uyarı geldi. Bunun üzerine Metiner, “Ama başka türlü anlaşılmıyor” dedi.

Metiner daha sonra sözlerine şöyle devam etti; "Şimdi bu nasıl bir dildir, edeptir, terbiyedir. Bunu yazan bir kadın. Buna benzer pek çok şey var. Bu bir nefret dilidir."



