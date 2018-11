Mehmet Metiner'den dikkat çeken uyarılar

AK Parti'nin eski milletvekillerinden Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, bugünkü 'Belediye başkan adayları nasıl belirlenmeli?' başlıklı yazısında dikkat çeken eleştiriler ve uyarılarda bulundu.

Mevcut seçim sisteminin tümden yanlış olduğunu savunan Metiner, 'Aday adaylık sürecinden başlayıp temayül yoklamasına varıncaya değin sistem baştan ayağa sorunlu. Buna her türlü manipülasyona açık anket sistemini de dahil ediyorum.' dedi.

Metiner'in uyarı niteliğindeki satırları ise şu şekilde:

"Düşününüz ki kendisi hakkında FETÖ ile iltisakı hususunda toplumda oluşan bir kuşku var lakin AK Parti’den aday adayı... Veya bulunduğu yerde en fena ve zararlı biri olarak tanınıyor, bir bakıyorsunuz kalkıp AK Parti’den aday adaylık başvurusunda bulunmuş. Bu sıfatıyla kalkıp yerel basına demeçler veriyor vs... Yarış sürecinde kendini seçtirmek için her yolu mübah görerek AK Parti’nin misyonunu kirletenler de cabası... AK Parti’yi bu süreçlerde sanki öteki partilerden bir farkı yokmuş algısına büründürenlerin yol açtığı tahribat hiç de azımsanacak ölçüde değil. AK Parti liderinin her seferinde dile getirdiği dava hassasiyeti mi? Ne gezer!"