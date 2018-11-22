Mehmet Metiner'den dikkat çeken uyarılar

AK Parti'nin eski milletvekillerinden Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, bugünkü 'Belediye başkan adayları nasıl belirlenmeli?' başlıklı yazısında dikkat çeken eleştiriler ve uyarılarda bulundu. Mevcut seçim sisteminin tümden yanlış olduğunu savunan Metiner, 'Aday adaylık sürecinden başlayıp temayül yoklamasına varıncaya değin sistem baştan ayağa sorunlu. Buna her türlü manipülasyona açık anket sistemini de dahil ediyorum.' dedi. Metiner'in uyarı niteliğindeki satırları ise şu şekilde: "Düşününüz ki kendisi hakkında FETÖ ile iltisakı hususunda toplumda oluşan bir kuşku var lakin AK Parti’den aday adayı... Veya bulunduğu yerde en fena ve zararlı biri olarak tanınıyor, bir bakıyorsunuz kalkıp AK Parti’den aday adaylık başvurusunda bulunmuş. Bu sıfatıyla kalkıp yerel basına demeçler veriyor vs... Yarış sürecinde kendini seçtirmek için her yolu mübah görerek AK Parti’nin misyonunu kirletenler de cabası... AK Parti’yi bu süreçlerde sanki öteki partilerden bir farkı yokmuş algısına büründürenlerin yol açtığı tahribat hiç de azımsanacak ölçüde değil. AK Parti liderinin her seferinde dile getirdiği dava hassasiyeti mi? Ne gezer!"

Basına da sert eleştiriler yönelten Metiner şöyle devam etti: "Mesela kendi reklamları için para dağıtmıyorlar. Kendi köşelerini isim empoze etmek için kullanan gazetecilerle iş tutma yoluna gitmiyorlar. Anketlerde veya telefon aramalarında isimlerini söylesinler diye el altından birilerini görme yoluna da gitmiyorlar. Temayül yoklaması faslına hiç girmeyeyim. Orada dönen siyasetin kirli çarkları AK Parti misyonunu aşındırıyor. O yüzden mevcut sistemi kendi adıma sağlıklı ve isabetli bulmadığımı söylüyorum. Hamdolsun Reis’in talimatları doğrultusunda dava anlayışımıza uygun değişik istişare ve yoklama mekanizmaları oluşturulduğu için aday belirleme süreçlerinden az zayiatla çıkılabiliyor. Gördüğüm kadarıyla bu dönem bu seçme/belirleme sistemi daha sıkı tutuluyor. Yerel yönetimlerden sorumlu tecrübeli bir belediye başkanlığı geçmişi olan Mehmet Özhaseki başkanlığındaki ekibi kılı kırk yararak çalıştıkları için yürekten kutluyorum." Yazısının sonunda bazı önerilerde bulunan Metiner, şu satırları kaleme aldı: