Mehmet Metiner'den Kenan Sofuoğlu'nun o fotoğrafına sert tepki!

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, Star gazetesinde “Kibir abidelerine yer var mı yok mu?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Metiner yazısında, AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun danışmanlarının yer aldığı fotoğrafı “emirerlerim” notuyla paylaşmasına tepki gösterdi. Metiner yazısında "Birileri hâlâ Reis’in sırtından geçinip ağalık taslıyor. Kibir abidelerine aramızda yer olmadığını söylüyorsak bunun gereğini yapmak bize düşer." ifadelerini kullandı.

Mehmet Metiner, yazısında şu ifadeleri kullandı;

“Reis canını dişine takmış gece gündüz demeden çalışıyor.

Millet Reis’e gönülden duyduğu sevgi ve güven dolayısıyla AK Parti’yi sahiplenmeye devam ediyor.

Ama birileri hâlâ Reis’in sırtından geçinip ağalık taslıyor.

Buna rağmen millet Reis’in hatırına tepki koysa bile desteğini kesmiyor.

Reis ısrarla hizmetkârız diyor.

Ama o birileri milleti hizmetkâr olarak görmeye devam ediyor.

Yanında bulunan herkesi emireri olarak görüyor.

Reis kibir abidelerine ateş püskürüyor.

Ama o birileri milletin kendisine Reis’in hatırı için sağladığı imkânlar üzerinden kibir abidesi olarak çalım satmaya devam ediyor.