Mehmet Metiner'den Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a çok sert tepki!

Başkan Erdoğan’ı o edepten yoksun ağzınızla faşist Mussolini’ye benzetip onun akıbeti üzerinden tehdit edeceksiniz, sonra kalkıp eleştirel mizah yaptığınızı iddia edeceksiniz, yemezler!

Gezen ve Akpınar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı faşist liderler Hitler ve Mussolini'ye benzettiğini iddia eden Metiner, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Bir sanatçı kalkıp bu ülkeyi yöneten lidere edepsiz bir dille tehditler savuruyorsa bunun sonuçlarına her anlamda katlanır. Yok öyle yağma!" diyen Metiner, AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kendilerine yönelik eleştirilere her zaman açık olduklarını ancak söylenenlerin eleştiriden ziyade hakaret ve tehdit olduğunu savundu.

Eski AK Parti Milletvekili ve Star Gazetesi yazarı Mehmet Metiner, katıldıkları bir televizyon programındaki sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bedelini ödeyecekler" dediği, ardından da haklarında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a tepki gösterdi.

Bu halkın seçilmiş liderini Menderes’in akıbetiyle tehdit edeceksiniz, kalkıp hesap sorulduğunda da sanatçı kimliğinizin arkasına sığınacaksınız, yok öyle yağma!

'DÜPEDÜZ MÜPTEZELLİK'

İç savaş çığırtkanlığı yapacaksınız, sonra kalkıp fikir özgürlüğü diyeceksiniz, yok öyle yalancılık!

Bu yaptığınız düpedüz müptezelliktir.

'MAHKEMEDE SÜT DÖKMÜŞ KEDİYE DÖNMEK'



Televizyonda yağıp gürlemek, mahkemede ise süt dökmüş kediye dönmek hiç yakışıyor mu?

Faşizm ve Führer arıyorsanız o bağnazca savunduğunuz CHP’nin tek parti dönemine bakacaksınız!

Bu ülkede halkın seçilmiş Başkanına edepsizce parmak sallamak, aba altından dar ağaçları göstermek, bir mahzende veya lağım çukurunda akıbet hatırlatması yapmak ne sanatçılıkla ne de muhaliflikle bağdaşır.

O ki bu lafları söyleme cüretinde bulundunuz bari metçe çıkıp arkasında durun ve sonucuna da katlanın! Öyle iki de bir de sanatçı kimliğinizin arkasına sığınıp mızıldanıp durmayın!

“Sanatçıya tahammülsüzlük” veya “Fikre tahammülsüzlük” adı altında laf edenler, siz de başka kapıya!

CHP liderinin sırf kendisini eleştirdiğimiz için hakkımızda açtığı onca dava varken Cumhurbaşkanımızı tahammülsüzlükle suçlayan CHP’li siyasetçiler, sizin hiç konuşmaya hakkınız yok!



