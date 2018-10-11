Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık

AK Parti eski milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, bugünkü yazısında hem AK Parti içinde kendisini eleştirenlere hem de Akit gazetesi yazarı Nurettin Veren’e sert sözlerle yüklendi.
Yazısına, “Ben Recep Tayyip Erdoğan’a herkesten önce ‘Reis’ diyenlerden biriyim. Danışmanı olarak çalıştığımız RP İstanbul İl Başkanlığı döneminde kendisine böyle hitap ettiğimi herkes bilir” diye başlayan Mehmet Metiner, “80 öncesine dayanan bir ortak mücadele geçmişimiz var. Birlikte korsan mitingte yakalanmış, gözaltı yaşamışız” ifadeleriyle devam etti.
Kendisinin “görev adamı” olduğu söyleyen Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesini eleştiren AK Partililer için de şöyle yazdı:
“Reis’i milletvekiliyken savunduğumda laf edenler, vekil değilken savunduğumda da laf çakmaya devam ediyorlar. Dün ‘Tekrar vekil olmak için’ diyorlardı, bugün ‘Kendini göstermek, yeni görev almak için’ diyorlar! Ne alçak rezil insanlarsınız siz ya! ‘Vekil olmazsa ihanet eder’ diyen alçaklar da sizlerdiniz! Her yanınızdan pislik akıyor sizin! Yuh olsun!”
Metiner yazısının son bölümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren Nurettin Veren’i sert ifadelerle eleştirdi. Metiner’in yazısının son bölümü şöyle:
“Nurettin Veren ‘Bu ülke Cumhurbaşkanının çiftliği değil’ demişsin!
Her konuda sonuna kadar eleştirebilirsin. Lakin bu üslubun üslup değil! Üslubuna dikkat et ve haddi aşanlardan olma.
FETÖ ile mücadelede ne mihenk taşısın ne de her şey. Rolünü abartmadan hareket et ve haddini aşmadan konuş e mi!”
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