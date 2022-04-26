Mehmet Metiner ile Sinan Oğan birbirine girdi! Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

Mehmet Metiner-Sinan Oğan tartışması canlı yayına damga vurdu. KRT TV canlı yayınına katılan eski Ak Parti milletvekili Mehmet Metiner ile TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan arasında sığınmacılar konusunda sert tartışma çıktı.

HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Tartışma bir anda karşılıkla hakaretlere dönüşünce ortam gerildi. Oğan'ın kendisi için 'Türkiye Türkçesinden bir haber' demesine sinirlenen Metiner, moderatör Seçil Özer'e tepki gösterdi.

METİNER: SAYGISIZLIK BU

Özer'in müdahale etmesi gerektiğini belirten Metiner, "Sizi rahatsız etmiyor mu? Saygısızlık bu" dedi.

STÜDYOYU TERK ETTİ

Bir süre daha karşılıklı hakaretler devam ederken, AK Partili Metiner "Ben bu saygısızla aynı ortamda bulunmak istemiyorum" diyerek stüdyoyu terk etti.



