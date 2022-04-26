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  4. Mehmet Metiner ile Sinan Oğan birbirine girdi! Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

Mehmet Metiner ile Sinan Oğan birbirine girdi! Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti

26.04.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Metiner ile Sinan Oğan katıldıkları canlı yayında birbirine girdi. İki isim birbirlerine sert sözlerle yüklenirken, hakaretler havada uçuştu. Oğan'ın kendisi için 'Türkiye Türkçesinden bir haber' demesine sinirlenen Metiner, moderatör Seçil Özer'e tepki gösterdi. Özer'in müdahale etmemesine kızan Metiner, daha sonra stüdyoyu terk etti.

Mehmet Metiner-Sinan Oğan tartışması canlı yayına damga vurdu. KRT TV canlı yayınına katılan eski Ak Parti milletvekili Mehmet Metiner ile TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan arasında sığınmacılar konusunda sert tartışma çıktı.

HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Tartışma bir anda karşılıkla hakaretlere dönüşünce ortam gerildi. Oğan'ın kendisi için 'Türkiye Türkçesinden bir haber' demesine sinirlenen Metiner, moderatör Seçil Özer'e tepki gösterdi.

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METİNER: SAYGISIZLIK BU

Özer'in müdahale etmesi gerektiğini belirten Metiner, "Sizi rahatsız etmiyor mu? Saygısızlık bu" dedi.

STÜDYOYU TERK ETTİ

Bir süre daha karşılıklı hakaretler devam ederken, AK Partili Metiner "Ben bu saygısızla aynı ortamda bulunmak istemiyorum" diyerek stüdyoyu terk etti.

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