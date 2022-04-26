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Mehmet Metiner kimdir? Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner'in mesleği nedir?

26.04.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Metiner, TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan ile mülteciler konusunda yaşadığı tartışma nedeniyle gündem oldu. Eski vekil canlı yayını terk etti. Peki Mehmet Metiner kimdir? Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner'in mesleği nedir? İşte detaylar...

Mehmet Metiner kimdir? Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner'in mesleği nedir?

Mehmet Metiner, dün akşam bir televizyon kanalında canlı yayına konuk oldu. TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan ile mülteci soruları nedeniyle tartışan eski vekil, moderatörün müdahalede bulunmamasına da içerleyerek canlı yayını terk etti. Vatandaşlar, bu olay sonrası Mehmet Metiner kimdir? Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner'in mesleği nedir? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. AK Partili ismin hayatı ve biyografisi haberimizde...

MEHMET METİNER KİMDİR?

Mehmet Metiner 5 Mart 1960 yılında Adıyaman'ın Kâhta ilçesinde dünyaya geldi.

Mehmet Metiner'in babasının adı Bedir, annesinin ismi ise Nazı'dır. Metiner, . İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Çok sayıda dergide yayın yönetmeni olarak çalıştı.

Refah Partisi il başkanı ve büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Fazilet Partisi Genel Başkanı Mehmet Recai Kutan'ın danışmanı olarak görev yaptı.

2000-2001 yıllarında HADEP genel başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2011 yılında yapılan seçimlerde AK Parti Adıyaman milletvekili seçildi.

2015'te yapılan seçimlerde AK Parti İstanbul milletvekili seçildi.

ESKİ AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MEHMET METİNER'İN MESLEĞİ NEDİR?

Mehmet Metiner; gazeteci, yazar, siyasetçidir. Safiye Metiner ile evli olan Mehmet Metiner'in Zeynep Büşra Metiner isminde bir kız çocukları vardır.

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Mehmet Metiner
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