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Mehmet Murat Çalık: Beylikdüzü’nde çıtayı daha yükseğe koyacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde çıtayı biraz daha yükseğe koyacağız” dedi.

İSTANBUL, (DHA) - CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde çıtayı biraz daha yükseğe koyacağız” dedi. Beylikdüzü Belediyesi daha yeşil alanları arttırmak amacı ile 2 yeni, 1 revize parkın açılışını yaptı. Parkların açılışını CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık yaptı. 25 günde 25 yeni eser sloganı çerçevesinde Marmara Parkı, Dohad Parkı ve revize süreci tamamlanmış Kadir Topbaş Parkı vatandaşların hizmetine açıldı. Açılış, CHP İlçe temsilcileri, İYİ Parti İlçe temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. “FARKLI BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINA SAHİBİZ” Beylikdüzü Belediyesi olarak 25 günde 25 eseri açtıklarını belirten CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, “Sayın Ekrem İmamoğlu, İstanbul kampanyasını yürüttüğü için bu süreçlerde biz eşlik ediyoruz. Bu kentin daha mutlu ve daha yeşil olması için çalışıyoruz. 5 yıl içinde bu kente çok ciddi kazanımlar sağladık. Burası konutların arasında atıl bir alandı. Biz burayı düzenledik. Gençlerimizin spor yapacağı bir yer yaptık.Yatırım yaparken de insanların gözüne sokmamaya gayret ediyoruz. Çünkü o hizmeti nasıl yaptığınız değil nasıl sunduğunuz önemli. Farklı bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Belediye Başkanı oy versin-vermesin herkese hizmet etmelidir. Bunu Beylikdüzü Ekrem İmamoğlu ile birlikte yaşadı. Bunu İstanbul’a yayacağız. İstanbul’un 39 ilçesi de bu duyguyu yaşayacak. Hiç kimse kendini öteki hissetmeyecek. Hiç kimse bu makamları kendi malı gibi kullanmayacak. Kamunun imkânlarını kendi malı gibi kullanmayacak. Kamunun kaynağında kul hakkı, yetim hakkı, kamu hakkı var. O yüzden hassasiyet ile yönetmek lazım. Adaletli olmak lazım. Umuyorum siyasetin dili de değişecek. Beylikdüzü’nde değişen bu siyasi dil İstanbul’a da yayılacak. Çünkü İmamoğlu sorunları dert ediyor. Dertlere de çözüm üretiyor. Beylikdüzü’nde çıtayı biraz daha yükseğe koyacağız” ifadelerini kullandı. “BEYLİKDÜZÜ’NÜN YÜZÜNÜ DENİZE DÖNDÜRECEĞİZ” Beylikdüzü’nde mutlu insanlar olacağını söyleyen CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, “Bu kentin yüzünü denize döndüreceğiz. Beylikdüzü’ne kıyı kasabası olduğunu hatırlayacağız. Çünkü 13 kilometre kıyımız var. Ama bundan haberdar değiliz. Yaşam Vadi’sini denize kadar ilerleteceğiz. 1 milyon 200 bin metrekarelik sadece yaşam vadisi hedefimiz var. Bu kentte yaklaşık 9 metrekarenin üzerinde kişi başına yeşil alan düşüyor. Diğer ilçelerde 1 metrekarenin altında bu rakam. Bizim hedefimiz ise 16 metrekareye çıkarmak” diye konuştu.

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