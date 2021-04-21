Mehmet Muş kimdir? Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir?

Ticaret Bakanlığı'na AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Karara göre, Anayasa'nın 104 ve 106'ncı maddeleri gereğince, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verilerek yerine Mehmet Muş getirildi.
Dr. Mehmet Muş 1 Mayıs 1982’de Trabzon Sürmene’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamlayan Muş, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Washington State University School of Economic Sciences’de Ekonomi alanında yüksek lisans yapan Muş, doktora öğrenimini Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında tamamladı.
Mehmet Muş, özel sektörde Bütçe Planlama Uzmanı olarak çalıştı. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları teşkilatında aktif görevler üstlenen ve çalışmalar yürüten Muş, sırasıyla, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Ekonomi İşleri Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini icra etti.
Muş, 2011 yılında 24. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili oldu, 25, 26. ve 27. dönemlerde de İstanbul Milletvekilliği görevini sürdürdü. TBMM’de Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu üyelikleri yapan Muş, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği’nin yanı sıra AK Parti Genel Merkezi’nde Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.
2014 yılında AK Parti MYK üyeliğine seçilerek AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşleri Başkanlığı görevinde bulunan Muş, AK Parti’nin 2. Olağanüstü Kongresinde tekrar MKYK üyeliğine seçildi.
Muş, AK Parti Grup Başkanvekilliği, MYK üyeliği yaptı ve İstanbul Milletvekilliği görevini yürütüyordu.
İngilizce bilen Muş, evli ve bir çocuk babası.
AK Parti Grup Başkanvekili olduğu zamanlarda Mehmet Muş, kanun teklifine ilişkin bilgi verdikten sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlamıştı.
Avrupa Parlamentosu'nun "tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istediğinin" hatırlatılması üzerine Mehmet Muş, "Buradaki duruşumuz çok nettir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devleti ilkesinden asla taviz vermedi, bundan sonra da vermeyecektir. Siyasi manipülasyonlara da izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun dağa kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerin önünde zafer işareti yapmasına ilişkin görüşü sorulan Mehmet Muş cevap olarak ise şöyle demiş ve gündem olmuştu:
"HDP elindeki enstrümanlarla, belediyelerle, derneklerle, parti aracılığıyla, insanların çocuklarını kandırarak dağa götürmekte. Aileler de çocuklarını istiyor. Bu milletvekili, nispet edercesine, 'İyi oldu, çocuklarınızı nasıl da götürdük' dercesine, PKK'ya selam çakarak bir zafer işareti yapmıştır. Bir kere daha göstermiştir ki HDP, net bir şekilde tarafını PKK'dan yana almaktadır. Bu yapılan hareketlerin hukuk devletlerinde bir müeyyidesi olur, bir karşılığı olur. 'Neden kayyum atandı, neden bu işlemler yapılıyor' gibi bundan sonra bize kimse tek kelime etmesin. Oradaki belediyelerin nasıl kullanılıp o çocukların dağa nasıl kaçırıldığını, o zafer işaretiyle bu milletvekili bir kez daha partisi adına tescillemiş oluyor. Kendisini milletvekili yapan PKK'ya diyet borcunu ödemeye çalışıyor."