Mehmet Muş kimdir? Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir?

Avrupa Parlamentosu'nun "tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istediğinin" hatırlatılması üzerine Mehmet Muş, "Buradaki duruşumuz çok nettir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devleti ilkesinden asla taviz vermedi, bundan sonra da vermeyecektir. Siyasi manipülasyonlara da izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun dağa kaçırılan evlatları için Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerin önünde zafer işareti yapmasına ilişkin görüşü sorulan Mehmet Muş cevap olarak ise şöyle demiş ve gündem olmuştu:

"HDP elindeki enstrümanlarla, belediyelerle, derneklerle, parti aracılığıyla, insanların çocuklarını kandırarak dağa götürmekte. Aileler de çocuklarını istiyor. Bu milletvekili, nispet edercesine, 'İyi oldu, çocuklarınızı nasıl da götürdük' dercesine, PKK'ya selam çakarak bir zafer işareti yapmıştır. Bir kere daha göstermiştir ki HDP, net bir şekilde tarafını PKK'dan yana almaktadır. Bu yapılan hareketlerin hukuk devletlerinde bir müeyyidesi olur, bir karşılığı olur. 'Neden kayyum atandı, neden bu işlemler yapılıyor' gibi bundan sonra bize kimse tek kelime etmesin. Oradaki belediyelerin nasıl kullanılıp o çocukların dağa nasıl kaçırıldığını, o zafer işaretiyle bu milletvekili bir kez daha partisi adına tescillemiş oluyor. Kendisini milletvekili yapan PKK'ya diyet borcunu ödemeye çalışıyor."



