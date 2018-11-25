HABER

Mehmet öğretmen toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 17:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün görev yaptığı okulda kendisini iple merdiven korkuluklarına asarak hayatına son veren İngilizce öğretmeni Mehmet E.

Mehmet öğretmen toprağa verildi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün görev yaptığı okulda kendisini iple merdiven korkuluklarına asarak hayatına son veren İngilizce öğretmeni Mehmet E. (46), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Dün saat 14.00 sıralarında Dolbazlar Ortaokulu'nda öğrencilerine destekleme kursu verdikten sonra okulun merdiven korkuluklarına kendisini iple asarak yaşamına son veren İngilizce öğretmeni Mehmet E. için Yavşı Mahallesi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, öğretmenler, öğrenciler ve yakınları katıldı.
EŞİNİN ARDINDAN BAKTI
Mehmet E.'nin kendisi gibi öğretmen olan ve Dolbazlar İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan eşi Hatice E., cenaze töreni sırasında yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu. Eşinin cenaze namazını kılan Hatice E., önünden geçen tabuta uzun süre baktı. Vatandaşların katılımıyla eşinin defnedilen mezarına bakan Hatice E., oğlu Çağrı'yla birlikte taziyeleri kabul etti.

FOTOĞRAFLI

Mehmet öğretmen toprağa verildiMehmet öğretmen toprağa verildi

BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlarBİLİMSEL OLARAK KANITLANDI; Bu şehirlerde daha uzun ve sağlıklı yaşıyorlar
Kızılcahamam'da 'kadına yönelik şiddete hayır' yürüyüşüKızılcahamam'da 'kadına yönelik şiddete hayır' yürüyüşü
Denizli'de, kadına şiddete tepki için yürüdülerDenizli'de, kadına şiddete tepki için yürüdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

Son dakika! Karabük Vali Yardımcısına FETÖ gözaltısı

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Yerel seçim son anket sonucu! 8 ilde belediye el değiştiriyor

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

AB liderleri, Brexit anlaşmasını onayladı

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.