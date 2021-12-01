Mehmet Öz Cumhuriyetçi Parti’den Adaylığını Açıkladı

Amerika’nın ünlü kalp cerrahlarından ve Dr. Oz Show adlı programın yapımcı ve sunucusu olan Dr. Mehmet Öz Cumhuriyetçi Parti’den siyasete gireceğini açıkladı. Öz, Amerika’da önümüzdeki yıl yapılacak ara seçimlerde yarışın en hararetli geçmesi beklenen Pennsylvania’dan adaylığını Twitter’daki milyonlarca takipçisine yayınladığı video ile ilan etti.

Adaylığını ilan ettiği videosuna “Annem, babam Amerika’ya daha iyi bir hayat için geldiler ve bunu yaptılar” sözleriyle başlayan Mehmet Öz, bu ülkede en iyi okullara gittiğini, başarılı bir cerrah olduğunu söylüyor ve devam ediyor:

“Corona bize gösterdi ki sistemimiz çökmüş durumda. Çok sayıda can kaybı verdik. İş ve fırsat kaybettik. Çünkü Washington yanlış yaptı. Bizi daha güvenli hale getirmeden, özgürlüğümüzü elimizden aldılar. Ruhumuzu ve itibarımızı öldürdüler. Bir kalp cerrahı olarak, yaşamın ne kadar değerli olduğunu bilirim. Pennsylvania’nın önceliği Amerika’ya verecek, bir muhafazakara ihtiyacı var.”

Mehmet Öz’ün Cumhuriyetçi Parti’den senator adaylığını ilan ettiği Pennsylvania, seçmenin oyunun her iki partiye de gidebildiği krtitik öneme sahip eyaletler arasında. Öz’ün adaylık iddiaları bir süredir gündemdeydi. Ancak resmen ilan etmesi,geçen hafta Donald Trump’ındesteklediği Sean Parnell, eski eşinin aile içi şiddet iddiaları ve çocuklarının velayet davasını kaybederek seçim yarışından çekilmesinin ardından geldi.

61 yaşındaki Mehmet Öz, seçim kampanyası için hazırladığı internet sitesinde neden siyasete girdiğini açıklıyor. Babasının yoksul bir ailede büyümüş bir göçmen olduğunu, zorluktan geldiği için de bu ülkeyi en az Amerikalılar kadar sevdiğini vurguluyor. Öz siyasete atılma fikrinin, Amerika’nın salgınla verdiği mücadeleyi başarısız bulduğu için şekillendiğini belirtiyor.

Mehmet Öz’ün Pennsylvania’da ikamet etmemesi tartışılıyor

ABD’nin Ohio kentinde doğan Mehmet Öz, Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzun yıllardır da New Jersey’de yaşıyor. Mehmet Öz’ün seçmen kaydının 2020 yılından beri Pennsylvania’da olması ABD basınına göre adaylığının ilerleyen günlerinde tartışma yaratabilir.

ABD medyası, Cumhuriyetçi Parti’nin Mehmet Öz’ün ne zamandır o eyalette ikamet ettiğini sorguladığını yazıyor. Mehmet Öz’ün eşi Lisa Öz’ün ailesi Pennsylvania’da yaşıyor ve Dr. Öz’ün de eşinin ailesine ait bir evi kiraladığı ve son başkanlık seçimlerinde Pennsylvania’da oy kullandığı belirtiyor.

Amerika’da 10 yılı aşkın süredir gündüz kuşağında Dr. Oz Show adlı programı sunan Mehmet Öz, ülke çapında üne sahip. Kendi programı dışında da, haber kanallarında kalp cerrahı olarak sık sık ABD televizyonlarına konuk oluyor.

Pennsylvania’da Cumhuriyetçi Parti’den hangi ismin senatör olmak için yarışacağı Mayıs ayında belli olacak. Mehmet Öz’ün o tarihe kadar sürdüreceği kampanyasını kendisinin finanse edeceği bildirildi.

