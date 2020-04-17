Mehmet Öz'den skandal açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi yeniden açabiliriz açıklamasının ardından Fox News'te bu konuyu değerlendiren Dr. Mehmet Öz, ülkede hayata yeniden dönülmesi yolunda çok fazla sorun yaşamadan okulların açılabileceğini söyledi.

Ancak Öz, bir tıp dergisinde yer alan analizden örnek verince sosyal medyada viral oldu. Mehmet Öz, "Bir dergiye göre okulların yeniden açılması toplam ölüm oranında sadece yüzde 2-3 oranında artış oranına yol açacaktır" dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre Öz'ün sözleri ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medyadan Dr. Öz'e birçok tepki geldi.

Dr. Öz'ün verdiği ölüm oranına göre, okullar açıldığında, ABD'de ilkokul, ortaokul ve liselere giden yaklaşık 1.7 milyon çocuğun koronadan ölümü anlamına geliyor.

Yoğun tepkiler üzerine Mehmet Öz twitter'dan bir paylaşım yaparak özür diledi. Öz, özür dilerken kendisini yanlış ifade ettiğini belirtti.

Öte yandan Dr. Mehmet Öz'ün sürekli olarak korona virüsüyle ilgili televizyonlara açıklama yapması da eleştirildi. Öz'ün virolog ya da farmakolog olmadığı halde sürekli koronavirüsle ilgili konuşmasına tepki gösterildi.

ABD EN KÖTÜ DURUMDA OLAN ÜLKELER ARASINDA

ABD'de toplam can kaybı 30 bin 990 olurken, ABD Başkanı Donald Trump ise, "Biz hiçbir şey yapmasaydık 2,2 milyon insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir" açıklamasını yapmıştı.

