Mehmet Öz Ön Seçimleri Kazandı

Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'nin Kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinde Amerikan Senatosu yarışına katılacak adayını belirlemek için yapılan önseçimi kalp cerrahı ve televizyon yıldızı Mehmet Öz kazandı. Öz’ün rakibi, eski yatırım fonu yöneticisi Davis McCormack yenilgiyi kabul etti.

Mayıs ayı ortasında yapılan ön seçimde iki aday arasındaki oyların birbirine çok yakın olması nedeniyle oylar yeniden sayıldı ve bu yüzden seçimin sonuçlanması gecikti.

Eski Başkan Donald Trump’ın desteklediği Mehmet Öz, 8 Kasım’da yapılacak ara seçimlerde Demokrat John Fetterman’a karşı yarışacak. Seçimi kazanan aday, emekliliğe ayrılma kararı alan Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey’nin yerini alacak.

Edison Araştırma Şirketi’ne göre Öz, ön seçimi 916 oy farkıyla kazandı.

Pennsylvania’daki yarış, Cumhuriyetçiler’in Senato’da çoğunluğu Demokratlar’dan geri alma umutlarında kritik önem taşıyor.

McCormick yenilgiyi kabul ettiği açıklamasında, “Cumhuriyetçiler’i ve Pennsylvanialılar’ı Öz’ün Senato adaylığı arkasında birleştirmek için üzerime düşeni yapacağım” dedi.

Edison’a göre, Öz yarışta 419 bin 643, McCormick ise 418 bin 727 oy topladı.

Eski Başkan Trump ara seçim yarışında 190’ın üzerinde adaya desteğini açıklamayarak, Cumhuriyetçi Parti içindeki etkili nüfuzunu pekiştirmeye çalışıyor. Bununla birlikte, Trump’ın desteklediği adaylar her zaman seçimin kazananı olmadı.

Trump Öz’e desteğini Nisan ayında açıklamıştı. Eski başkanın bir önceki desteklediği aday, ayrı yaşayan eşinin fiziksel şiddete maruz kaldığı suçlaması ve çocuklarının vekaletini de kaybetmesinden sonra yarıştan çekilmişti.

Hem Öz hem de McCormick kendilerini Trump’ın “Önce Amerika” gündeminin savuncuları olarak konumlandırmıştı.

Öz dün gece yaptığı açıklamada, “Her bir Pennsylvanialı’nın desteğini kazanmak için önümüzdeki 5 ayda eyaletin her bir köşesinde kampanya düzenlemeyi dört gözle bekliyorum” ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçiler Kasım’da yapılacak seçimlerde hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’da çoğunluğu yeniden almak için gayret gösteriyor. Cumhuriyetçiler’in Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa geçme şansının yüksek olduğu tahminleri yapılıyor. Bu olursa Biden’ın Kongre’nin desteğine ihtiyaç duyduğu yasama gündemini hayata geçirmesi daha zorlaşacak.

Demokratlar’ın ise Senato’da kılpayı farkla ellerinde bulundurdukları çoğunluğu korumak için daha iyi bir şansa sahip ancak bunu yapabilmek için Pennsylvania’da iyi bir performans ortaya koymaları gerekiyor.

Öz’ün rakibi olan eyaletin vali yardımcısı Fetterman dün yaptığı açıklamada, 17 Mayıs’taki ön seçimden günler önce geçirdiği kalp krizinde hayatını kaybetmeye yaklaştığını ve bu nedenle kampanya programının aksadığını söyledi. Bu açıklama, Fetterman’ın durumunun tahmin edilenden de daha ağır olduğunu gösterdi.

Fetterman, “Henüz yüzde yüz geri dönmüş değilim ama her geçen gün daha iyi oluyorum” dedi.

