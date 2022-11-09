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Mehmet Öz'ün yarıştığı Pensilvanya'dan sonuçlar geldi! Gözler o eyalete çevrildi: İşte ABD'deki seçimlerin ilk sonuçları...

09.11.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ara seçimlere odaklandı. Şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler 17, Demokratlar 11 koltuk kazanmış oldu. Açıklanan sonuçlarla Cumhuriyetçilerin 46, Demokratların elinde ise 47 koltuk görünüyor. Seçimlerde Senato'da çoğunluğun kimde olacağını belirleyecek eyaletlerden biri olan, Mehmet Öz'ün aday olduğu Pensilvanya'dan da sonuçlar geldi. Gözler Georgia'daki sonuçlara çevrildi.

Mehmet Öz'ün yarıştığı Pensilvanya'dan sonuçlar geldi! Gözler o eyalete çevrildi: İşte ABD'deki seçimlerin ilk sonuçları...

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, son olarak Ohio ve Kuzey Carolina eyaletlerinde Cumhuriyetçi isimler seçimlerden galip çıktı.

New Hampshire, Oregon ve Hawaii'de ise Demokrat adayların seçimi kazanmasıyla Demokratlar ellerindeki 3 koltuğu daha korumuş oldu.

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Daha önce açıklanan sonuçlara göre Florida, Alabama, Güney Carolina, Kentucky, Indiana, Arkansas, Kansas, Kuzey Dakota, Güney Dakota, Missouri, Louisiana, Idaho ve Iowa eyaletinde Cumhuriyetçi adaylar kazanmıştı. Ayrıca Oklahoma eyaletindeki 2 koltuğun da sahibi Cumhuriyetçiler olmuştu.

Öte yandan Connecticut, Illiniois, Vermont, Maryland, New York, Colorado ve California'da Demokrat isimler seçimi kazanmıştı.

PENSİLVANYA'DAN SONUÇLAR GELDİ! MEHMET ÖZ...

Seçimlerde kritik öneme sahip eyaletlerden biri olan Pensilvanya'daki sonuçlar da belli oldu. ABD basını, Demokrat Fetterman ile Cumhuriyetçi Mehmet Öz'ün yarıştığı eyalette kazananın Fetterman olduğunu duyurdu.

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Bu gelişmeyle birlikte gözler Senato'da çoğunluğun kimde olacağının belirlenmesi bakımından Georgia'daki sonuçlara çevrildi.

Mevcut düzende Senatoda 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat senatör bulunuyor. 51 senatör sayısına ulaşan taraf, Kongrenin bu kanadında çoğunluğun da sahibi olacak.

CUMHURİYETÇİLER 17, DEMOKRATLAR 10 KOLTUK KAZANDI

Böylece şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler 17, Demokratlar 11 koltuk kazanmış oldu. Böylelikle Senato'da Demokratlar 47, Cumhuriyetçiler 46 sandalye kazandı.

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Ülkede 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için halk sandık başına gitti. Senatodaki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat seçimlere girmedi.

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Kaynak: AA

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