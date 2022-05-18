Mehmet Öz ve Rakibi Yarışı Başabaş Götürüyor

Amerika'da Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde Salı günü yapılan Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti önseçimlerinde eski Başkan Trump'ın desteklediği dört adayın ikisi, seçimi kazandı. Pennsylvania eyaletinde Trump'ın destek verdiği vali adayı ve Kuzey Carolina eyaletinde desteklediği Senato adayı, Salı günkü önseçimden zaferle çıktı.

Yılın şimdiye kadarki en kritik seçimlerinde Trump ve temsil ettiği aşırı sağcı hareket, karışık sonuçlar elde etmiş oldu. Pennsylvania eyaletinde Kasım'da Cumhuriyetçi Parti adına Senato yarışına katılacak ismi belirleyen önseçimin sonucuysa henüz netleşmedi.

Trump'ın desteklediği kalp cerrahı ve televizyoncu Mehmet Öz ve eski yatırım fonu yöneticisi David McCormick, yarışı başabaş götürüyor.

Edison araştırma şirketine göre, oyların yüzde 90'dan fazlasının sayıldığı Pennsylvania'da Öz, sayımı yapılan yaklaşık 1 milyon 300 bin oy içinde 2 bin 700 oyla McCormick'in önünde gözüküyor. Aşırı muhafazakar siyasi yorumcu Kathy Barnette ise Öz ve McCormick'in gerisinde, üçüncü sırada yer alıyor.

Pennsylvania eyaleti yasaları uyarınca iki aday arasında oy marjının binde 5 ya da daha az olması, oyların yeniden sayımını gerektiriyor.

Salı gece geç saatlerde hem Öz hem de McCormick, destekçilerine, yarışı kazanmayı beklediklerini söyledi. Ancak oy sayımı, bu açıklamalar yapıldığı sırada hala devam ediyordu.

Trump 2020 başkanlık seçimlerini Demokrat Partili rakibi Joe Biden'a karşı kaybetmiş olsa da, Kasım ayında Amerikan Kongresi'nin hangi partinin kontroluna gireceğini belirleyecek ara seçimler öncesinde Trump'ın Cumhuriyetçi Parti üzerindeki etkisi, önseçimlerin ana temasını oluşturuyor.

Ancak Trump'ın desteklediği Kuzey Carolina eyaleti Temsilciler Meclisi üyesi Madison Cawthorne, Temsilciler Meclisi'nde skandallarla dolu görev süresini iki yıl daha uzatma şansını kaybetti. Trump'ın Idaho eyaleti valiliği için desteklediği şu andaki Vali Yardımcısı Janice McGeachin de Vali Brad Little'ı mağlup etmeyi başaramadı.

Trump'ın en sıkı destekçilerinden biri olan, Temsilciler Meclisi'nin en genç üyesi 26 yaşındaki muhafazakar siyasetçi Madison Cawthorne, 61 yaşındaki Chuck Edwards'a mağlup oldu. Cawthorne, muhafazakar liderlerin kendisini kokain kullanılan bir seks partisine davet ettiği şeklindeki açıklaması üzerine Cumhuriyetçi Partililer'in de tepkisini çekmişti.

Gelecek nesil Cumhuriyetçi Parti'yi şekillendirme çabası içinde olan Trump, şimdiye kadar 150'den fazla aday adayına destek verdi, ancak Trump'ın desteklediği adayların hepsi, girdikleri seçim yarışlarını kazanmayı başaramadı.

Pennsylvania eyaletinden Kasım'da Senato yarışına girecek Demokrat Partili aday ise eyaletin şu andaki Vali Yardımcısı John Fetterman oldu. Kapüşonlu sweatshirt'leri ve şortlarıyla sokaktaki adam imajı yaratan liberal siyasetçi, önseçime günler kala, geçen hafta Cuma günü inme geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

İlerici Fetterman'ın ılımlı Temsilciler Meclisi Üyesi rakibi Conor Lamb'i mağlup ettiği haberi, Fetterman'a kalp pili takılmasından birkaç saat sonra geldi. Doktorları, Fetterman'ın tamamen iyileşeceğini söylüyor.

Başkan Biden, Fetterman'ı övdüğü açıklamasında, Kasım'da Fetterman'ın karşısına çıkacak Cumhuriyetçi Partili adayın Pennsylvania eyaleti için "çok tehlikeli, çok korkak, çok aşırıcı" olacağı uyarısı yaptı.

Kuzey Carolina eyaletindeyse Trump'ın desteklediği Temsilciler Meclisi Üyesi Ted Budd, eyaletin Cumhuriyetçi Parti Senato adaylığını kazandı.

Budd, Kasım'da, Kuzey Carolina'nın ilk siyah kadın senatörü olmak için yola çıkan Demokrat Partili eski eyalet başyargıcı Cheri Beasley'le yarışacak.

Pennsylvania ve Kuzey Carolina eyaletlerindeki Senato yarışları, en önemli önseçimler olarak değerlendiriliyor. Demokrat Parti, Temsilciler Meclisi ve Senato'daki hassas çoğunluğu elinde tutmaya çalışıyor. Pennsylvania'da Cumhuriyetçi Partili Senatör Pat Toomey, Kuzey Carolina'da da yine Cumhuriyetçi Partili Richard Burr emekliye ayrılacakları için boşalan bu iki sandalyeye Kasım'da hangi partinin sahip olacağı, büyük önem taşıyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etme olasılığının yüksek olduğu düşünülüyor. Bu durum, Demokrat Partili Başkan Biden'ın önceliklerinin Kongre'de engellenmesi anlamına gelebilir. Biden'ın kamuoyundan aldığı destek yüzde 42 oranında. Salı günü sonucu yayınlanan Reuters/Ipsos anketine göre Amerikan kamuoyunun yarısı, Biden'ın başkanlık koltuğundaki performansını onaylamıyor.

Demokrat Parti'nin ise Senato'nun kontrolunu elinde tutma şansının daha yüksek olduğu öngörülüyor. 100 sandalyeli Senato'da Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 50'şer sandalyeye sahip. Eşitliği bozan oy ise Senato başkanı olarak kabul edilen Demokrat Partili Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e ait.

