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Mehmet Özhaseki: "Ankapark’ı ziyaret eden ziyaretçi sayısı 980 bin kişi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 19:36 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, eski ismi Ankapark olan, Wonderland Eurasia’yı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Mehmet Özhaseki: "Ankapark’ı ziyaret eden ziyaretçi sayısı 980 bin kişi"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, eski ismi Ankapark olan, Wonderland Eurasia’yı ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Park hakkında açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Bugün Ankaparkı ziyaret eden ziyaretçi sayısı tam 980 bin kişi, ciddi bir rakam az bir rakam değil. Demek ki, Ankara’da bu tür etkinliklere ihtiyaç var" dedi.
Özhaseki, Wonderland Eurasia’da, vatandaşlarla sohbet edip, bolca fotoğraf çektirdi. Ziyaretinde açıklamalarda bulunan Özhaseki, bugün Ankara’da düzenlenen Cumhur İttifakı Büyük Ankara mitingine 500 bine yakın vatandaşın katıldığını belirterek, Ankara’nın gördüğü en kalabalık miting olduğunu söyledi. Ankapark’ın büyük bir ihtiyacı karşıladığını aktaran Özhaseki, "Ancak hakkında söylenenler, spekülasyonlar, dedikodular, biraz iftiralar o kadar üzücüydü ki, şu kalabalığa bakınca insan buranın doğru bir proje olduğunu bir kez daha anlamış oluyor" ifadelerini kullandı.

"Ankaparkı ziyaret eden ziyaretçi sayısı tam 980 bin kişi"
Parka ilginin büyük olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Dün, hafta içi ve aynı zamanda mesai günü olmasına rağmen yaklaşık 230 bin hemşehrimiz gelip Ankapark’ı gezmişler ve burada eğlenmişler çocuklarıyla hoşça vakit geçirmişler. Bugün, biraz önce arkadaşlardan öğrendim. Bugün Ankaparkı ziyaret eden ziyaretçi sayısı tam 980 bin kişi, ciddi bir rakam az bir rakam değil. Demek ki, Ankara’da bu tür etkinliklere ihtiyaç var" şeklinde konuştu.
Ankapark hakkında söylenilenlere değinen Özhaseki, "Bazen, ’Bu nereden çıktı ? Niye bu yapıldı’ falan diyenler, herhalde sadece evlerine gidip, evlerine işlerine gitmeyi, arada bir alışveriş merkezine gitmeyi yaşam zannediyorlar, bu doğru bir şey değil. Bir şehirde sanat olmalı, kültür olmalı, spor olmalı, eğlencede olmalı eğlencenin meşru türünü ve insanların beklediği tarzda olanını belediyeler sunarlar. Bu özellikle bir para karşılığı veyahut kazanç elde etmek için yapılmaz. Eğer şehirde bu tür etkinlikler olmazsa şehir kocaman bir huzurevine döner." diye konuştu.
Özhaseki, başta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olmak üzere, parka emek veren personellere teşekkür etti.

Mehmet Özhaseki:

Mehmet Özhaseki:

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