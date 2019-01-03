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Mehmet Özhaseki, Ankara için projelerini açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2019 15:22 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için hazırladığı projelerini açıkladı.

Mehmet Özhaseki, Ankara için projelerini açıkladı

Besti KARALAR-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için hazırladığı projelerini açıkladı. 11 ana başlıkta 111 proje açıklayan Özhaseki, "İşin özü, Haseki sözü" sloganıyla, 'insan odaklı' belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini söyledi.
​AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Ankara'nın 22 ilçesinde gösterdiği belediye başkan adayları ile birlikte proje tanıtımı yaptı. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Mehmet Özhaseki, projelerle ilgili hazırlıkların yaklaşık 2 ay sürdüğünü, kalabalık ve uzman bir kadroyla çalıştıklarını söyledi. Özhaseki, "'Bugüne kadar söz verilip başlanmayan, ya da başlanmış ama yarım kalan projeler var mı?' bunları da ayrı ayrı çalıştık. Projelerimiz, 'yapı inşaat' temelli projeler değil. Projelerimiz inşaat değil, insan odaklı projeler. sosyal içerikli projeler. Akıllı şehir konseptine uygun ve çağı yakalamış projeler" dedi.
Özhaseki, şehirler arasında büyük bir rekabet olduğunu, bu rekabetin uluslararasında da devam ettiğini vurguladı.
'ANKARA BİR NUMARA OLMALI'
Başkentin önemine dikkat çeken Özhaseki, Ankara'yı bir numara yapacaklarını söyledi. Kısıtlı kaynaklardan maksimum pay alacak şekilde projeler oluşturmayı hedeflediğini belirten Mehmet Özhaseki, "Bütün alanlarda Ankara’nın bir numara olması lazım. Bir şehrin içerisinde yaşayan insanların mutlu olması, keyif alması lazım, buna yönelik projeler yapacağız. Bunu yapacak ekip, inşallah bizleriz" diye konuştu.
11 ANA BAŞLIKTA 111 PROJE
Mehmet Özhaseki, Ankara projelerinin 11 ana başlıkta 111 projeden oluştuğunu anlattı. Projenin ilk başlığını, 'Kültür sanat turizm projeleri' oluşturdu. Ankara'ya ilk kez 'kültür yolu projesi' getireceklerini açıklayan Özhaseki, yapacaklarını şöyle anlattı:
"Kültür yolu projesi, hepimiz Ankara’da yaşıyoruz. Bir misafiriniz gelse; 'Ankara’da nereye gideyim' diye sorsa, 'Hacı Bayram, Ankara Kalesi, Hamam Önü oradan da Külliye güzel oldu, oraya git' dersiniz. Başka bir şey gelmiyor aklımıza değil mi, oysa Ankara’nın binlerce yıllık geçmişi var. En önemli trendlerden biri kültür yolu, iki hat hazırladık kısa hat, uzun hat. Kısa hat 8 kilometreden oluşuyor. Ankara’da çok tarih var. İlk Cumhuriyet dönemi eserleri mükemmel başka nerede var, hiçbir yerde yok. Ankara'da bulunan müzelerin birbirleriyle koordinasyonu sağlanıp, yerel halka ve Ankara dışından gelenlere tanıtımının yapılması gerekmektedir. Kentin sahip olduğu kültürel değerlerin tanıtıldığı, geçmişten günümüze değişim sürecinin anlatıldığı Ankara Kent Müzesi'nin yapılması planlanıyor."
Konuşmasında bazı projelerinin detaylarından bahseden Mehmet Özhaseki, 'sıfır atık' projesi ile ilgili olarak, "Sıfır atık olur mu, evet oluyor. Bir yıl kadar bakanlıkta uyguladık. İşin temeli şu; dışarıya atacağımız atıkları evimizde ayrıştırıyoruz, kalan organik atıklar gübre haline geliyor. Bu projeyle 4 milyon ağacın kesilmesini önledik. Durmadan atıyoruz, doğayı kirletmeden geri kazanabiliriz. 4 bin 500 ton çöp çıkıyor Ankara’da. Yüzde 70- 80’lere kadar geri dönüştürebileceğiz bu çöpleri. Sıfır atık projesini tüm Ankara’da yaygınlaştırmak istiyoruz. Sahipsiz hayvanlarla ilgili projemiz var. Barınakları hayvan hapishanelerine dönüştürmeyeceğiz. Bu projeyi de çözeceğiz."
ÇOCUK ŞEHRİ PROJELERİ
Özhaseki çok önem verdikleri projelerinden biri olan, 'Çocuk şehri ve çocuk köyü' projesinin 2019 yılı içerisinde başlayacağını belirtti.
CEBECİ STADI MİLLET BAHÇESİ OLACAK
Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Cebeci Stadı'nı millet bahçesi yapacaklarını ve buranın yeşil alan olacağını sözlerine ekledi.
Ankara'da hayvanat bahçesinin yeniden kuracaklarını belirten Haseki şöyle devam etti:
"Hayvanat Bahçesi için yer tespiti yaptık, geniş bir alanda hayvanat bahçesi yapacağız, doğal hayatlarını sürdürebilecekleri bir hayvanat bahçesi olacak. İlk yapacağımız işlerden biri bu. Akıllı şehir projelerimiz var. Her şey akıllı elektronik olmaya başladı, eski usullerle hizmeti sürdüremezsiniz. Bunun için 'Akıllı şehir vadisi' hayata geçireceğiz. Türkiye örnek olacak şekilde projeyi yaymak istiyoruz. Çok konuşulan, fakat gerçekleştirilemeyen bir proje, 19 Mayıs stadyumu. Bu projenin inşallah bir iki ay içinde temelini atacağız. 55 bin kişilik stat ve aynı zamanda 50'ye yakın branşta spor yapılacak bir alana kavuşmuş olacak. Ulaşım Projemiz var. Önümüzdeki yıl içinde ihalesi yapılıp Kızılay’dan havaalanına kadar, Çubuk’a kadar olan hattı tamamlayacağımızı düşünüyorum. Metro duraklarının tamamında araçlara otopark sağlamamız lazım, toplu taşımayı özendirmemiz lazım. İlçe projelerimiz var. Şehir merkezlerinde ne varsa ilçelerde de o olacak. Başlangıç olan projeler bakanlık uhdesinde olan projeler, bunların içinde bir kısmına ciddi devlet desteği gerekiyor. Bu konuda tecrübemiz var, bir sıkıntı olacağını sanmıyorum."
'BEN DEĞİL BİZ MERKEZLİ BELEDİYE OLACAK'
Haseki, yeni bir belediyecilik anlayışı ile yola çıktıklarını kaydederek, "Ben değil, biz merkezli belediye anlayışı ile çalışacağız" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP VERDİ
Mehmet Özhaseki, proje tanıtımının ardından basın mensuplarının soruları yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Kayserili olması bir dezavantaj' sözlerinin anımsatılması üzerine Özhaseki, şöyle konuştu:
"Bunlara cevap vermek garip oluyor, ama Kemal Bey söyledi, çok garipsedim, mikro milliyetçiliktir, kimse ona dönüp de 'niye Tunceli’den geldin' diyor mu? Niye İstanbul'dan aday oldun diyor mu, demiyor. Herkesin doğduğu şehirlere atıfta bulunmak doğru olur mu? Cenab-ı Allah’a dilekçe vererek 'ben burada doğmak istiyorum' diyen varsa gelsin, geçmişinize bakılarak belediye başkanlığı konusunda karar veriliyor, ehliyet ve liyakat önemli. Ayrımcılık meselesi yapmak en büyük ayıp."
ANKAPARK PROJESİ
Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ANKA-Park projesi ile ilgili ise, bu projenin kendi projeleri arasında yer alan 'çocuk köyü' projesi ile birleştirileceğini açıkladı.
ÖZHASEKİ’NİN 11 BAŞLIKTA ANKARA PROJELERİ
AK Parti Adayı Mehmet Özhaseki’nin yapılacak yerel seçimler öncesi Ankara’ya yönelik 11 başlıkta hazırladığı projeler şöyle:
Kültür-Sanat- Turizm Projeleri, Sosyal Projeler, Çevre Projeler, Çocuk Şehri Projeleri, Yeşil Projeler, Yerel Kalkınma Projeleri, Akıllı Şehir Projeleri, Spor Projeleri, Ulaşım Projeleri,
Kentsel Yenileme Projeleri, İlçe Projeleri

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Mehmet Özhaseki, Ankara için projelerini açıkladıMehmet Özhaseki, Ankara için projelerini açıkladı

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