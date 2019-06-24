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Mehmet Özhaseki, Birgün gazetesinden tazminat kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2019 20:13 | Son Güncelleme

Mehmet Özhaseki, Birgün gazetesinden tazminat kazandı

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, asılsız haber yaptığı iddiasıyla Birgün gazetesi hakkında açtığı davadan tazminat kazandı.

Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, yazılı açıklamasında, Birgün gazetesinin 6 Temmuz 2018 tarihli nüshasında "Şehir Hastanesinin İçine Eczane Açılıyor" başlığı altındaki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Özhaseki'yi hedef alan, basın ahlak ve etik kurullarına aykırı haberde tamamen gerçek dışı isnat ve ithamlarda bulunulduğunu savunan Savruk, Birgün gazetesi hakkında Kayseri 8. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak tazminat davası açıldığını kaydetti.

Yapılan yargılama sonunda haberin "yalan niteliğinin" tescil edildiğini aktaran Savruk, Birgün gazetesinin tazminat ödemeye mahkum edildiğini ifade etti.

Tazminat miktarının 3 bin lira olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Kayseri

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