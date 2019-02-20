Mehmet Özhaseki: Bu söz bile insanı ürkütüyor

Özhaseki, Kanal 7 televizyonunda yayınlanan "İskele Sancak" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Belediyecilik ile ilgili yeterli tecrübeye sahip olduğunu belirten Özhaseki, şehircilik konusunda Ankara'nın eksiklerinin farkında olduğunu ve çalışmalarını da bu düzlemde yaptıklarını söyledi. AK Parti ve MHP'nin sık sık gündeme getirdiği beka sorununa yönelik söylemlerin sorulması üzerine Özhaseki, seçim çalışmalarına başlarken sadece Ankara'yı konuşma kararı aldıklarını ancak günümüzde yaşananlar sebebiyle beka meselesini konuşmamanın mümkün olmadığını vurguladı. "BU SÖZ BİLE İNSANI ÜRKÜTÜYOR"



Özhaseki, terör örgütlerinin Türkiye'nin güvenliği açısından tehdit oluşturduğuna dikkati çekerek, "HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 'Kürdistan'da biz kazanacağız' dedi. Bu söz bile insanı ürkütüyor. Ülke içinde başka bir ülke kurmak gibi veya başka ülke tanımlaması gibi bir sözcük bile insanın zihninde, 'Biz ayrıyız, böleceğiz' demek isteyen bir iz bırakıyor." diye konuştu.

Temelli'nin, Kandil'den aldığı emirleri yerine getirdiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti: "Üstü kapalı ya da açık pazarlıklarla, CHP yönetimi Kandil'in temsilcileriyle görüşüyor mu? Görüşüyor. Bunu herkes biliyor zaten kendileri de saklamıyor. Peki Ankara için ne yapıyorlar? Affedersiniz ama aklımızla alay ediyorlar. Yani burada aday açıklamayarak milliyetçi oyları ürkütmek istemiyorlar. Milliyetçi ülkücü kardeşlerimize, kendi partilerine CHP'ye oy verişi engelleyecek bir tavır içinde olmak istemiyorlar. CHP ve İYİ Parti bir araya gelerek bir taraftan sosyal demokrat oylara bir taraftan da İYİ Parti'deki milliyetçi oylara göz koyarak güya bu işi bitirmek istiyorlar. HDP çok açık olarak 'Biz evet oradayız, adayımız da yok, destekliyoruz' diyemiyorlar. Üstü kapalı olarak söylemeye çalışıyorlar." Özhaseki, CHP'nin HDP ile yaptığı görüşmeleri ilk başlarda olduğu gibi gizli yürütmediğini hatırlatarak, "Sezai Temelli'nin sözleri de her şeyi çok aşikar olarak ortaya döktü. Biz şimdi beka meselesi demekte haksız mıyız ? Bu ülkeyi bölmek isteyenler karşısında elbette bir ittifak kurarak bir aradayız diyeceğiz tabii ki." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ



İYİ Parti seçmeninin HDP ile ittifak söylemlerine karşı sert bir tutumu olduğunun hatırlatılması üzerine Özhaseki, İYİ Parti seçmeninin CHP adayına oy verdiği takdirde, HDP ile aynı yere oy vermiş olacağını söyledi. Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz." sözlerini eleştirerek, "Böyle bir yol bulmaya çalışıyorlar. Daha kibar, üstü örtülü ve kamufle edilmiş bir yol bulmaya çalışıyorlar. İYİ Parti ile oturup kendi aranızda şehirleri aldınız verdiniz, iki dudağınızın arasında. Hangi seçmene sordunuz?" değerlendirmesinde bulundu. Güneydoğu'da yaşanan terör saldırılarının unutulmadığını belirten Özhaseki, şöyle devam etti: "İstanbul ve Ankara'daki ilçe pazarlıklarında Kandil'e bir kapı açılırsa evlatlarını insanlar o belediyelere nasıl gönderecekler? Siz zannediyor musunuz ki, Kandil 'Sizi destekliyoruz' deyip geri çekiliyor. Böyle bir şey asla olmaz. Şirketlerdeki insanlara, belediye personeline, parklara, bahçelere ve sosyal tesislere Kandil'in temsilcilerinin gelip oturduğunu bir düşünün. Bunu herkesin iyi düşünmesi lazım."