Cumhur İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Benim televizyon haklarım var. Bütün haklarımı Mansur Yavaş’a devrettim. Çık anlat hadi" dedi. Gölbaşı’da bir salonda vatandaşlarla buluşan Cumhur İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, cennet gibi bir vatana sahip olduklarını söyleyerek, "Özellikle son 100 yüzyıl içerisinde bu vatan toprakları, Osmanlı’nın bir bakiyesi olarak dünyanın dört bir tarafında sıkışmış, daralmış, mağdur ve mazlum ne kadar insanlık alemine ait, millete ait insan varsa bu topraklara gelmişlerdir. Bir olmuşuz, beraber olmuşuz, elhamdülillah etle tırnak gibi olmuşuz, devletimizi kurmuşuz" diye konuştu. Şehirde yerel yöneticilerin önemine değinen Özhaseki, "Şehirlerin geleceği ve ufku, o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla, akıllarıyla, bilgileriyle doğru orantılıdır. Eğer yerel yöneticiler akıllı insanlarsa, ufuklu insanlarsa, şehri nereye taşıyacaklarını biliyorlarsa o şehirlerin geleceği aydınlık ve şehirler gittikçe büyüyor ve gelişiyor. Değilse Allah yardım etsin o şehirlere, o şehirlerin işi gittikçe kötüye doğru gidiyor" şeklinde konuştu.

"Bu milletin parası sokağa atılır mı" Seçim geldiğinde görüntü için proje yapan adayların olduğundan bahseden Özhaseki, "Ulaşım master planı diye bir şey var. Şehirlerde ulaşımı genel bir plan dahilinde çözersiniz. Bu plan dahilinde gerekirse 10 tane alt geçit yaparsınız. Ama gerek yoksa bir tane bile yapılmaz. Bu milletin parası sokağa atılır mı? Şuraya iki tane alt geçit yapayım da biraz milletin oyunu alayım ’bu adam çalışıyor’ desinler diye. Yapılır mı ya? Şaşırdı kaldı. Ulaşım master planını ilk kez benden duyuyor" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki şehre önem verdiğini anlatan Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız, iki şehre önem veriyor. Neden buralar bizim gözde kentlerimiz. Buralar dünya kenti, buralar yarışan kentler, bizim yurt dışına bakan cephemiz, aynamız. Yurt dışındaki insanlar iki şehri biliyorlar, bir İstanbul, iki Ankara, başka? Kimse Kayseri’yi, Sivas’ı, Erzurum’u bilmez yurt dışında. Bu şehirler de kıyasıya kendi içerisinde ve yurt dışındaki başkentlerle bir rekabet içerisindeler. Bu rekabette Ankara’nın da, İstanbul’un da önde olması lazım. Buralar acemilik kaldırmaz" dedi.

"Bırak şu mağdur edebiyatını"

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ı işaret eden Özhaseki, "Ara ara söylüyorum. Yav kardeşim sen 3’ncü dönemdir adaysın, ne yapacağını söylesene, bırak şu mağdur edebiyatını, bırak şöyle ağlak ağlak gezmeyi, ’hakkımı yediler’ falan diye. Kim senin hakkını yedi ya. Allah’tan kork, yalan söyleyip durma, Ankara’ya ne yapacaksan söyle" dedi.

"Kürdistan" diye bağırılan bir ortamda görmemezlikten gelinmeyeceğini belirten Özhaseki, "Ben CHP’li çağdaş, sosyal demokrat normlara inanmış kardeşlerime sesleniyorum. Ben İYİ Partiliyim, ’milliyetçiyim arkadaş’ diyen kardeşlerime sesleniyorum. Ne olur elinizi vicdanınıza koyun. Allah bu Kürdistan diyenleri sevindirmesin, bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermesin" diye konuştu.

"Bütün haklarımı Mansur Yavaş’a devrettim"

CHP’nin adayının soruların soruları karşılıksız bıraktığını söyleyen Özhaseki, "Benim televizyon haklarım var. Bütün haklarımı Mansur Yavaş’a devrettim. Çık anlat hadi. Hangi televizyon hakkım varsa, hangi kanalı istiyorsan, hangi spikeri ve sunucuyu istiyorsan. Karşına oturtturacağız, ama şu sorulara doğru dürüst cevap ver kardeşim" şeklinde konuştu.

