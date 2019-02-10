Mehmet Özhaseki, Çankırılılarla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Belediye bütçesinin nasıl kullanılacağı hususunda kitaplar yazan, herkese dersini veren insanlarız. Ancak daraldığımız, bunaldığımız bir yer olursa, o zaman da sırtımızı yasladığımız bir ağamız var, Allah uzun ömür versin o da Recep Tayyip Erdoğan." dedi.

Özhaseki, Pursaklar Belediyesi Selçuklu Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Büyük Çankırı Buluşması Birlik ve Beraberlik Gecesi'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Özhaseki, Ankara için çok sayıda projelerinin olduğunu belirterek, 31 Mart akşamından sonra 5 yıl boyunca gece gündüz demeden hizmet için çalışacağını ifade etti.

Belediyecilik konusunda bilgi ve tecrübesinin bulunduğunu anlatan Özhaseki, "Bizim bunları yapmaya gücümüz de aklımız da yeter. Zaten belediye bütçesinin nasıl kullanılacağı hususunda kitaplar yazan, herkese dersini veren insanlarız. Ancak daraldığımız, bunaldığımız bir yer olursa, o zaman da sırtımızı yasladığımız bir ağamız var, Allah uzun ömür versin o da Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.