Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet gazetesinden tazminat kazandı

Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, yazılı açıklamasında, Cumhuriyet gazetesinin 30 Nisan, 1, 2 ve 3 Mayıs 2018 tarihli nüshalarında, "Siyaset ticarete sigorta olmuş - Bakan Bey işte belgesi - 19 numarada 10 numara skandal - Halef selef başkanlar eski ortak çıktı" başlıkları altında müvekkili Özhaseki'yi hedef alan, maksatlı ve kötü bir olgu oluşturma amaçlı haberler yayımladığını iddia etti.

Özhaseki ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin o zamanki Başkanı Mustafa Çelik arasında enerji ortaklığı kurulduğu, bu şirketlere ihaleler dağıtıldığı yönünde uydurma, asılsız ve maksatlı haberler verilerek algı operasyonu yaratılmaya çalışıldığını kaydeden Savruk, Cumhuriyet gazetesinin gerçek dışı iddialarla olayları bilerek tahrif ettiğini, ilgisiz birtakım olaylar da ekleyerek gerçekleri çarpıttığını, asılsız ve ilgisiz olayları, isnat ve iftiraları kötü niyetle yaymak gibi asla izin verilmeyecek araçlara başvurduğunu öne sürdü.

Maksatlı ve kötü niyetle verilen bu haberlerin, müvekkili hakkında toplumda nefret ve hor görme duygusu beslenmesine ve bu yolla dürüst yurttaşlar gözünde küçülmesine yol açacak nitelikte olduğunu vurgulayan Savruk, şunları kaydetti: