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Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet gazetesinden tazminat kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 10:27 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, asılsız ve kötü amaçlı haber yaptıkları gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesi aleyhine açtığı davadan 10 bin lira manevi tazminat kazandı.

Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet gazetesinden tazminat kazandı

Özhaseki'nin avukatı Mehmet Savruk, yazılı açıklamasında, Cumhuriyet gazetesinin 30 Nisan, 1, 2 ve 3 Mayıs 2018 tarihli nüshalarında, "Siyaset ticarete sigorta olmuş - Bakan Bey işte belgesi - 19 numarada 10 numara skandal - Halef selef başkanlar eski ortak çıktı" başlıkları altında müvekkili Özhaseki'yi hedef alan, maksatlı ve kötü bir olgu oluşturma amaçlı haberler yayımladığını iddia etti.

Özhaseki ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin o zamanki Başkanı Mustafa Çelik arasında enerji ortaklığı kurulduğu, bu şirketlere ihaleler dağıtıldığı yönünde uydurma, asılsız ve maksatlı haberler verilerek algı operasyonu yaratılmaya çalışıldığını kaydeden Savruk, Cumhuriyet gazetesinin gerçek dışı iddialarla olayları bilerek tahrif ettiğini, ilgisiz birtakım olaylar da ekleyerek gerçekleri çarpıttığını, asılsız ve ilgisiz olayları, isnat ve iftiraları kötü niyetle yaymak gibi asla izin verilmeyecek araçlara başvurduğunu öne sürdü.

Maksatlı ve kötü niyetle verilen bu haberlerin, müvekkili hakkında toplumda nefret ve hor görme duygusu beslenmesine ve bu yolla dürüst yurttaşlar gözünde küçülmesine yol açacak nitelikte olduğunu vurgulayan Savruk, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet gazetesinin bu maksatlı ve kötü niyetli haberi, görsel ve yazılı medyada, sosyal paylaşım sitelerinde Cumhuriyet gazetesi dayanak yapılarak günlerce yer almış, internet ortamında paylaşılmıştır. Bu asılsız haberlerden dolayı da Kayseri 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açıp kazandığımız davadan ayrı olarak Cumhuriyet gazetesi hakkında ayrıca Kayseri 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tarafımızdan manevi tazminat davası ikame edilmiştir. Bu davanın yapılan yargılaması sonunda da haberin asılsızlığı ve kötü amaçlı olduğu tescillenmiş ve talebimiz mahkemece kabul görmüş, 10 bin lira manevi tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren faizi, mahkeme masrafları ve avukat ücreti ile birlikte davalı gazeteden tahsiline karar verilmiştir."

Savruk, hakaret ve iftiradan dolayı gazete hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları şikayete yönelik soruşturmanın da halen devam ettiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Mehmet Özhaseki Cumhuriyet gazetesi ak parti

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