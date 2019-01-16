HABER

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

SEÇİM HABERLERİ  | 16.01.2019 15:11 | Son Güncelleme

AK Parti-MHP ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, muhalefetin "ABD'yi arayıp elinizde kasetler var mı?" diye sorduklarını iddia etti

Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. "Geçmişle ve başkalarıyla hiçbir hesabım yok. Siyasi tartışmalar içinde aktör olmam yalnızca hizmetlerimle konuşurum" diyen Özhaseski, seçimi kazanması durumunda nasıl bir yönetim sergileyeceğinin mesajlarını verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre AK Parti genel merkezinde projelerini ve Ankara'ya şehircilik anlamında sağlayacağı katkıları anlatan Özhaseki, aynı zamanda çok çarpıcı bir iddia da ortaya attı.

"ABD'Yİ ARAYIP 'ELİNİZDE KASET VAR MI?' DEDİLER"

"Kayseri'ye kadar ekip gönderdiler açığımı bulmak için. Hatta ABD'yi arayıp elinizde kasetler var mı dediklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.

'ANKETLERDE MANSUR YAVAŞ ÖNDE' İDDİASI

CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın anketlerde Özhaseki'nin önünde çıktığına ilişkin dolaşan iddialara yanıt veren Özhaseki, "Hala eski model işlerle uğraşmaya devam ediyorlar. Algı yönetimi yapıyorlar. Arkadaşlarla bunlara gülüp geçiyoruz. AK Parti ve MHP'nin son seçimde aldığı oy belli. Biz öndeyiz.

PARTNER'Çirkin kız'ın son hali'Çirkin kız'ın son hali
HDP, CHP ile ittifak yapacak mı? Ahmet Türk'ten çarpıcı açıklamaHDP, CHP ile ittifak yapacak mı? Ahmet Türk'ten çarpıcı açıklama
Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 ak parti Mehmet Özhaseki Ankara kaset

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP, CHP ile ittifak yapacak mı? Ahmet Türk'ten çarpıcı açıklama

HDP, CHP ile ittifak yapacak mı? Ahmet Türk'ten çarpıcı açıklama

Aziz Kocaoğlu'dan son dakika sürprizi! İzmir'de yeniden aday

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

YSK aday listelerinin belirlenmesinde uyulacak esasları açıkladı

YSK aday listelerinin belirlenmesinde uyulacak esasları açıkladı

Celal Doğan, Gaziantep'te CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı! Doğan'dan ilk açıklama geldi

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

Başkenti sarsacak YSK seçmen listesi! Olay Suriyeli, fazla seçmen ve yaş ayrıntısı

Deprem etkisi yaratacak seçmen listesi!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı! AK Parti'den aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.