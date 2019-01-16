Mehmet Özhaseki'den çok çarpıcı 'kaset' iddiası

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. "Geçmişle ve başkalarıyla hiçbir hesabım yok. Siyasi tartışmalar içinde aktör olmam yalnızca hizmetlerimle konuşurum" diyen Özhaseski, seçimi kazanması durumunda nasıl bir yönetim sergileyeceğinin mesajlarını verdi.

Habertürk'te yer alan habere göre AK Parti genel merkezinde projelerini ve Ankara'ya şehircilik anlamında sağlayacağı katkıları anlatan Özhaseki, aynı zamanda çok çarpıcı bir iddia da ortaya attı.

"ABD'Yİ ARAYIP 'ELİNİZDE KASET VAR MI?' DEDİLER"

"Kayseri'ye kadar ekip gönderdiler açığımı bulmak için. Hatta ABD'yi arayıp elinizde kasetler var mı dediklerini biliyorum" ifadelerini kullandı.

'ANKETLERDE MANSUR YAVAŞ ÖNDE' İDDİASI

CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın anketlerde Özhaseki'nin önünde çıktığına ilişkin dolaşan iddialara yanıt veren Özhaseki, "Hala eski model işlerle uğraşmaya devam ediyorlar. Algı yönetimi yapıyorlar. Arkadaşlarla bunlara gülüp geçiyoruz. AK Parti ve MHP'nin son seçimde aldığı oy belli. Biz öndeyiz.

