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Mehmet Özhaseki'den iddialara yanıt: Central Park'ın ortasında denk geldik

SEÇİM HABERLERİ  | 27.03.2019 14:25 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Bir gün olsun FETÖ'cülerin sofralarına oturup çaylarını içmedim. FETÖ’ye bir metrekare bile arsa vermedim." dedi. Ankara Sanayi Odası Meclisi Toplantısı'nda konuşan Özhaseki, muhalefetin hakkındaki iddialarına değindi.

Mehmet Özhaseki'den iddialara yanıt: Central Park'ın ortasında denk geldik

Özhaseki, "Geçenlerde CHP adayı arkadaş elinde mikrofonla bağırıyor, 'Amerika’ya gittiğin 40 kişinin 39'u tutuklu, senin belediyeden 220 kişi atıldı FETÖ'den, sen de FETÖ'nün başısın.' Bana 'FETÖ’nün başı' diyen bir iki tane FETÖ avukatı çıktı aslında, onlara dava açtım, 1 sene 2 ay hapis yediler, yatacaklar. Bu arkadaşa da dava açıp açmamayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"CENTRAL PARK'IN ORTASINDA GEZERKEN ONLARA DENK GELDİK"

Şimdiye kadar atadığı herhangi bir müdür ya da amirin FETÖ soruşturmaları nedeniyle işinden atılmadığına işaret eden Özhaseki, "21 sene belediye başkanlığı yaptım. Bir gün olsun FETÖ'cülerin sofralarına oturup çaylarını içmedim. Bir metrekare arsa vermeyen kaç tane belediye başkanı vardır bir düşünün. FETÖ'ye bir metrekare bile arsa vermedim. Bir kere arsa bile vermeyen, çay sohbetlerine gitmeyen biri olarak bu sözler bana nasıl söylenir." diye konuştu. Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2012 yılı başında Kuzey Carolina'ya gittik, diğer kardeş ülkelere gittiğimiz gibi. Gelmek isteyen var mı diye sorduk, 40-50 kişi gittik. Onların içinde birisi sanayi odası meclis başkanı, birisi ticaret odası başkan vekili. FETÖ'cü, adamları biliyoruz ama o tarihte suç değildi. Onlar da geldiler. Gezi sırasında ben arkadaşlarımla geziyordum. Central Park'ın ortasında gezerken onlara denk geldik. Orada bir gölet var. Gölette de genelde herkes resim çektiriyor. Orada yan yana durup resim verdik. Bütün suçumuz bundan ibaret."

DOWN KAFE'Yİ ZİYARET ETTİ

Daha sonra, Kızılay'da esnafı ziyaret eden Özhaseki, down sendromluların çalıştığı kafeye uğradı. Özhaseki, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Özhaseki, CHP Genel Başkanı başdanışmanlarından Cengiz Topel Yıldırım'ın, "Biz Mansur Bey'i aday yaptığımız gün Ankara'yı kaybettik." şeklindeki değerlendirmesiyle ilgili bir gazetecinin sorusunu şöyle yanıtladı:

"Net söylüyorum, bu kadar kirli bir işe bulaşan bir adamın insan içine çıkmaması lazım. Fakat şimdi cevap verilmiyor ve sorulan soruların hepsi boşlukta duruyor. 'Mağduruz' deniliyor. Yapmayın, insanları anlamaz yerine koymayın. Bunu en son gören de Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı yazıklar olsun dedi. Benim anladığım bu. Bu kirli ilişkileri yapan insanların çıkıp bunu insanlara anlatması lazım. Sözleşme niye yapmadığını ve bunun neticesinde vergi kaçırmak için böyle bir yola gittiğini ya da neden böyle bir yola gittiğini söylemesi lazım."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Özhaseki FETÖ

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