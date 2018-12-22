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Mehmet Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 01:23 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın soruları yanıtladı. Özhaseki, Melih Gökçek’in kendisine destek verdiği tweetleri silmesine yönelik soruya "Sayın Melih Gökçek'le 25 yıla dayanan bir arkadaşlığımız var. Onu konuşmadık. İlk görüşmemizde konuşacağız" yanıtını verdi.

Mehmet Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Habertürk TV'ye soruları yanıtladı.

Ankara'daki yerel seçim hazırlıkları ve kendisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı hakkında açıklamalarda bulunan Özhaseki, ilçe adaylarını gelecek hafta açıklayabileceklerini kaydetti.

'ÇAY İÇMİŞ, EL SIKIŞMIŞ, FOTOĞRAF ÇEKİLMİŞ, BUNLAR BİR ŞEY DEĞİL'

Özhaseki AK Parti içerisindeki FETÖ yapılanması iddialarına ilişkin, ''FETÖ'cülük konusunda kendisini murakabe edip arınma içine giren tek parti biziz. Sayın Cumhurbaşkanımız 17-25 Aralık sürecinde 'Bunlara hak veren arkadaşlarımız varsa gitsin' dendi. Hani 'merhaba' demiş, bir yerde çay içmiş, el sıkışmış, fotoğraf çekilmiş,bunlar bir şey değil. Ancak onların bankasına para yatırmak, destek manasında. Özellikle 15 Temmuz'da devam eden varsa, onlar zaten bizden uzaklaştı. Bizim birinci şartımız FETÖ'cü olmamaktır" ifadelerini kullandı.

MELİH GÖKÇEK'İN TWEETLERİNİ SİLMESİ

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in kendisine destek verdiği tweetlerini silmesi hakkında açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Sayın Melih Gökçek'le 25 yıla dayanan bir arkadaşlığımız var. CHP'nin yandaş gazetesi mal bulmuş mağribi gibi saldırdılar bu işe” dedi.

Özhaseki, Gökçek’in tweetleri neden sildiği konusunda ise “Onu konuşmadık. İlk görüşmemizde konuşacağız. Hiçbir başkan kötü iş yapmak istemez. Ben o yüzden Melih Bey'in eleştirilmesini de doğru bulmuyorum" dedi.

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Mehmet Özhaseki Ankara yerel seçim 2019 Melih Gökçek Tweet

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