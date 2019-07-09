Mehmet Özhaseki'den yeni partiyle ilgili flaş açıklama!

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Özhaseki, tv1 televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Özhaseki, AK Parti'nin kuruluşunda emeği olduğunu, fikren ve zikren sürecin içerisinde yer aldığını hatırlatarak, belediye başkanlarının parti kurucusu olamaması sebebiyle Kurucular Kurulu üyeleri arasında yer alamadığını anımsattı. AK Parti'ye katılan ilk belediye başkanı olduğunu belirten Özhaseki, "Ankara'da parti açılırken balkon konuşmasında binanın açılışında belediye başkanları adına ilk konuşmayı da ben yaptım. Ben o gün yaptığım şeyden dolayı övünüyorum, şeref duyuyorum. Benim düşündüklerimi, ideallerimi gerçekleştiren bir partim var. AK Parti kurulurken düşündüklerimizi net olarak ortaya koyduk. Bir lider belli, iki ilkeler belli. Yıllar içerisinde müthiş işlere imza atmıştır bu parti." ifadelerine yer verdi. AK Parti hükümetlerinin geçmişe bakıldığında bütün hükümetlerden daha başarılı olduğunu vurgulayan Özhaseki, şu değerlendirmede bulundu:

"Hangi dönemle kıyaslamak istersiniz. Ecevit mi, Demirel mi, daha önceki dönemler mi? Hepsinden Allah razı olsun. Hiç kimseyi eleştirmek adına söylemiyorum ama Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetler daha başarılı olmuştur, bu nettir. AK Parti iktidarı döneminde vesayet rejimi son buldu, inançlar üzerindeki baskı ortadan kalktı. Bu vesayet rejimini önceki siyasiler bilmiyorlar mıydı? Tabii ki biliyorlardı ama güçleri yetmiyordu. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir zat çıktı ve vesayet rejimini toprağa gömdü. İnançlar üzerinde baskı vardı. O dönemde Sayın Özal olsun, Sayın Erbakan olsun bu eziyetleri ortadan kaldırmak için uğraştılar, güçleri yetmedi. Bu baskıyı milletin değerlerinin üzerinden kaldıran Recep Tayyip Erdoğan oldu." Özhaseki, 15 Temmuz’dan sonra ortaya koydukları siyasetle ilgili eleştirilerde bulunanlar olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: "Allah korusun, hain FETÖ darbesi başarılı olsaydı ülkenin bir kısmı kopmuş, 500 yıldır gözü olanlar İstanbul boğazından hak talep ediyor olurdu. Böyle bir felaketten ülkeyi kim kurtardı? Elbette ki milletimizin cesareti ve liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti ve dik duruşu. Son birkaç yılda bazı arkadaşlarımız bir yerlere doğru savrulmaya başladılar. Ufak tefek zaafları görerek yeni parti kurma teşebbüsünde olanları anlamıyorum. Ali Babacan istifa etmiş, parti kurucuları arasından ayrılmış. Basına yansıdığı kadar takip ediyoruz ve yorumlara bakıldığı zaman da yeni parti işaretleri de görünüyor gibi. Ahmet Davutoğlu için de basında benzer şeyler söyleniyor.