HABER
  4. Mehmet Özhaseki: “Dünyanın gözü Mezopotamya’nın üzerinde”

Mehmet Özhaseki: “Dünyanın gözü Mezopotamya’nın üzerinde”

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2020 19:38 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, dünyanın gözünün Mezopotamya üzerinde olduğunu söyleyerek, “Her türlü oynanan oyunları gördünüz.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, dünyanın gözünün Mezopotamya üzerinde olduğunu söyleyerek, “Her türlü oynanan oyunları gördünüz. Sınırlarımızın altında kurulmaya çalışılan bir terör devletinin bizleri ne kadar yorduğunun farkındasınız. Akdeniz’deki işlerin bizleri ne kadar yorduğunun farkındasınız. Biz bir taraftan o işleri bozacağız, bir taraftan da içeride iyi işler yaparak bu milletin ümidi olmaya devam edeceğiz” dedi.
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Mardin’de İl Başkanlığını ziyaret etti. Mehmet Özhaseki’ye AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız da eşlik etti.
Özhaseki burada partililere seslenerek AK Parti iktidarının girdiği bütün seçimlerde ipi göğüslediğini ifade etti. Özhaseki, “AK Parti’nin eline su dökecek başka bir parti yok. Kendi kendimizle adeta yarışıyoruz. Biz AK Parti olarak belediyelerde 4 seçime girdik. 17 yılda hangi seçime girdiysek çok şükür şampiyon biziz, ipi biz göğüslüyoruz. Başınızı dik tutabilirsiniz bu konuda. 2004 seçimlerinde yüzde 40 gibi bir oy aldık, 2009 geldi yüzde 38 aldık. 2014’te yüzde 43 şimdi de yüzde 44 küsür aldık. Vatandaş niye bizim arkamızda durmaya devam ediyor, niye oyunu verdiği gibi dua etmeye devam ediyor? Allah’a hamdolsun bizim kaderimiz ve Türkiye’nin kaderi özdeş hale geldi, ümidi halen bizde görüyor” dedi.
Ülke olarak zor bir coğrafyada yaşadıklarını anlatan Özhaseki, bölgede oynanan oyunları bozdukları belirtti. Özhaseki, “Zor bir coğrafyada yaşıyoruz, herkes bunun farkında hele hele dünyanın en eski yerleşim yeri olan Mezopotamya ve Anadolu topraklarında, dünyanın bir çok devletinin gözünün olduğu bu topraklarda, bir çok oyunun oynandığı bu topraklarda yaşamak hayatta kalmak kolay değil. Her türlü oynan oyunu sizler zaten görüyorsunuz. Sınırlarımızın altında kurulmaya çalışılan bir terör devletinin bizleri ne kadar yorduğunun farkındasınız. Akdeniz’deki işlerin bizleri ne kadar yorduğunun farkındasınız. Biz bir taraftan o işleri bozacağız, bir taraftan da içeride iyi işler yaparak bu milletin ümidi olmaya devam edeceğiz. Akdeniz’deki oyunları bozuyoruz, burada istediklerimizi de elde edeceğiz. Bir taraftan şeytan taşlayacağız, bir taraftan ibadete devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.
AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, Mardin’deki çalışmalar hakkında Özhasekiye’ye açıklamalarda bulundu. Kılıç son yerel seçimlerde oylarını artırdıklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıkları duyan koştu! İnanılmaz... Çığlıkları duyan koştu! İnanılmaz...
Kemal Kılıçdaroğlu TOGG heyeti ile görüştüKemal Kılıçdaroğlu TOGG heyeti ile görüştü
KKTC Başbakanı Tatar: “Cumhurbaşkanlığına aday oldum kazanacağıma inanıyorum”KKTC Başbakanı Tatar: “Cumhurbaşkanlığına aday oldum kazanacağıma inanıyorum”
1/

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Sosyal medyada tanıştığı kişinin evine gitti, sonrası korkunç

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

Nedim Şener ve Sevilay Yılman canlı yayında birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
CHP Diyarbakır İl Başkanı Sayın ve 24 yönetici görevden alındı

İl Başkanı ve 24 yönetici görevden alındı

Kemal Kılıçdaroğlu TOGG heyeti ile görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu TOGG heyeti ile görüştü

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu açıklaması: Çok önemli şeyler var…

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın Berlin ziyareti öncesi açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan Berlin ziyareti açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Libya açıklaması: Tarihi bir hata olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

İletişim Başkanlığı duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’deki Libya Konferansına katılıyor

Dünyanın gözü orada! Erdoğan da gidiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.