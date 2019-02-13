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Mehmet Özhaseki: İttifak yapılan il sayısı 50'ye çıkabilir

SEÇİM HABERLERİ  | 13.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İttifak yapılan il sayısı 50'ye çıkabilir" dedi.

Mehmet Özhaseki: İttifak yapılan il sayısı 50'ye çıkabilir

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "20 ilde daha çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Özhaseki, ittifak yapılan il sayısının 50'ye çıkabileceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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seçim ittifakı Mehmet Özhaseki

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