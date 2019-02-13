Mehmet Özhaseki: İttifak yapılan il sayısı 50'ye çıkabilir

AK Parti Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan aday\u0131 Mehmet \u00d6zhaseki, "20 ilde daha \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu. \u00d6zhaseki, ittifak yap\u0131lan il say\u0131s\u0131n\u0131n 50'ye \u00e7\u0131kabilece\u011fini s\u00f6yledi. \nKaynak: \u0130HA\nPARTNER\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 ve a\u015fk\u0131 plajda s\u0131n\u0131rlar\u0131 fena zorlad\u0131Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m canl\u0131 yay\u0131nda a\u00e7\u0131klad\u0131: Ben bunu \u00e7\u00f6zerimCHP'de istifa depremi! Yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klama yapt\u0131