Mehmet Özhaseki: Kötü adamdı niye kankalık yaptın bu adamla sen? (2)

KENT KONSEYİNİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, partisinin Polatlı'da düzenlediği mitingin ardından Polatlı Kent Konseyi’ni ziyaret etti. Konseydeki Polatlı İstiklal Madalyalılar Derneği ile Polatlı Şehit Aileleri Derneği üyeleriyle bir araya gelen Özhaseki, Şehit Aileleri Derneği'nin şeref defterini imzaladı. Özhaseki, buradaki temaslarının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin Polatlı Temsilciliği'nde Kore ve Kıbrıs gazileri ile buluştu. Kore’ye yaptığı gezide yaşadıklarını anlatan Özhaseki, “Taksiye biniyoruz, kendi aramızda Türkçe konuşunca adam, ‘Türk müsün’ dedi. Sonra bir samimiyet başlıyor, Korelilerin sevdiği tek millet var, Türk milleti” dedi. Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanması halinde tüm gazileri Çanakkale'ye götürme sözü verdi.

'15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ UNUTTURULMAYA ÇALIŞILIYOR'

Özhaseki, daha sonra muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı. 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminin unutturulmaya çalışıldığını aktaran Özhaseki, “Bir batılı ülke, dönüp de ‘geçmiş olsun’ diyemedi bize. Kendi içinde konuştuklarının hepsinin istihbarat raporları geliyor. ‘Nasıl oldu da bu ihtilal tutmadı, nerede yanlış yaptık biz’ emin olun, konuştukları buydu” ifadesini kaydetti.