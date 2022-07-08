Mehmet Özhaseki'nin Mustafa Ceceli videosu sonrası olay yorum! 'Küçük boylular ne ya...'

AK Parti Yerel Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 'Önceki Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı açıklamayla gündem yarattı. Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende, şarkıcı Mustafa Ceceli'nin Kabe'den kendisini aradığını aktardı.

CECELİ: KÜÇÜK BOYLULAR ÖNCE GELİYORLAR KABE'DE BENİ DURDURUYORLAR

Ceceli'yle aralarında geçen konuşmayı aktaran Özhaseki, "Beni bir müddet önce Kabe'den Mustafa Ceceli aradı. Dedi ki; 'Mehmet Abi ben Hac'dayım ama tavaf edemiyorum.' Mustafa hayırdır dedim, hayranların Kabe'yi mi bastı, niye tavaf edemiyorsun? 'Hayır abi değil... Önümde bir Türk bayrağı var, bütün Hüccac; esmer, Uzak Doğu'dan gelmiş sarı benizliler, küçük boylular önce geliyorlar Kabe'de beni durduruyorlar, bayrağı öpüyorlar sonra da elimden tutup Kabe'ye çeviriyorlar benim elimi açtırıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan diye duaya başlıyorlar' dedi.'' ifadelerini kullandı.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN ÇOK KONUŞULACAK MUSTAFA CECELİ YORUMU

Özhaseki'nin bu sözleri sonrası Mustafa Ceceli bir anda gündeme otururken, gazeteci Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Youtube hesabından değerlendirmelerde bulunan Özdemir, şu ifadelere yer verdi;

"YA INSTAGRAMA KOYUYORLAR YA DA AK PARTİ'DEN BİRİNİ ARIYORLAR"

"Mustafa Ceceli diye bir adam var. Ben hiçbir şarkısını bilmiyorum. Bizim sanatçı takımında şöyle bir şey var. Böylesine kutsal topraklara gidince insan bir içine döner değil mi? Benim gözümde canlanan şeye göre insan der ki herhalde 'Ya milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir yerdeyim. Bu anı hissedeyim. Şu taşa dokunayım. O şehrin bir havasını hissedeyim'. Ama biz de öyle olmuyor. Ya telefonla çekip Instagram'a koyuyorlar. Ya da AK Parti'den birilerini arıyorlar.

Mustafa Ceceli'sin. Bir tane belleklerde kalacak bir şarkı yapamamışsın. Gidiyorsun oraya Mehmet Özhaseki'yi arıyorsun. Özhaseki de gidiyor bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oturduğu bir toplantıda anlatıyor.

"KÜÇÜK BOYLULAR NE YA..."

Olmaz demiyorum. Diyelim böyle bir şey oldu. Bu kadar özel bir şey. Küçük boylular geldi mi bilmiyoruz. Küçük boylular ne ya...(Gülüyor) Ama gelse bile Cumhurbaşkanı bile diyordur ki içinden: 'keşke bu kadarını da anlatmasaydın. En azından burada anlatmasaydın'

"SEZEN AKSU HEDİYE ETMELİ"

Biliyoruz biz tabi neden bunların olduğunu biliyoruz. "Değer mi hiç?" şarkısını Mustafa Ceceli yapmalı. Sezen Aksu hediye etmeli. Birazcık sözleri değiştirebiliriz ama. (Gülüyor)"

